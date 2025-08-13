Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası'nda!

Filenin Efeleri, 2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri A Grubu dördüncü maçında Danimarka'yı konuk etti. Ay yıldızlılar; rakibini 3-2 mağlup ederek, adını Avrupa Voleybol Şampiyonası'na yazdırdı.

MAÇ ÇEKİŞMELİ GEÇTİ

1. Set: 21-25

2. Set: 25-20

3. Set: 19-25

4. Set: 25-10

5. Set: 15-10

HEYECANLI MÜCADELEDE TAM DESTEK!

2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde A Grubu’nda yer alan Türkiye, grubundaki son maçta Danimarka’yı Malatya’da konuk etti. 5.000 kişilik Orduzu Pınarbaşı Spor Salonu’nu tamamen dolduran voleybolseverlerin haricinde salon dışındaki yoğun kalabalık için de 2 dev ekran kuruldu.

Türkiye: 3 – Danimarka: 2

Salon: Orduzu Pınarbaşı Spor Salonu.

Hakemler: Vasileios VASILEIADIS (Yunanistan), Eldar ZULFUGAROV (Azerbaycan).

Setler: 21-25, 25-20, 19-25, 25-10, 15-10.

Süreler: 31′, 26′, 28′, 21′, 21′