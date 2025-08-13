Jose Mourinho'ya Şampiyonlar Ligi ödülü: Fenerbahçe yıldız orta saha için masada!

Fenerbahçe'de yıldız transferleri için çalışmalar hız kazandı. Jose Mourinho yönetiminde; Feyenoord karşısında zafere ulaşan ve Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayan Fenerbahçe, şimdi de sürpriz bir hamleyle Youri Tielemans için masaya oturdu.

JOSE MOURINHO FENERBAHÇE'SİNDE ŞAMPİYONLAR LİGİ TRANSFERİ

Fenerbahçe'nin Feyenoord karşısında gövde gösterisi yapması ve zorlu maçı 5-2 kazanması, yönetimin transfere bakış açısını değiştirdi! Halihazırdaki planlamalarda yeniliklere giden Fenerbahçeli yöneticiler, Aston Villa'da gözden çıkarılan Youri Tielemans için devreye girdi ve pazarlıklara başladı.

FENERBAHÇE'YE YÜKSEK BONSERVİS ENGELİ

Fenerbahçe'nin Youri Tielemans için ince hesaplar yaptığı süreçte, esas problem olarak ise yüksek bonservis beklentisi ortaya çıktı! Zira yıldız orta saha Youri Tielemans da Fenerbahçe ve Jose Mourinho ikilisine olumlu yaklaşırken, Aston Villa ise 2027 yazına kadar kontratı bulunan oyuncusu için kapıyı en yüksekten açtı ve sarı lacivertli yönetimi zor bir diplomasiye davet etti.

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER SÜRPRİZİ YOURI TIELEMANS'IN PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin orta sahasına seviye atlattıracak isimlerden biri olarak görülen Youri Tielemans; geçen sezon Aston Villa ile 53 maça çıkmış ve 4511 dakika süre alıp, 5 gol ile 10 asistlik katkı sağladı.