Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Jose Mourinho'ya Şampiyonlar Ligi ödülü: Fenerbahçe yıldız orta saha için masada!

Jose Mourinho Fenerbahçe'sinde yeni transfer hedefi Youri Tielemans oldu. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde tur atlamasının ardından, sarı lacivertli yönetim de adeta vites artırdı ve Youri Tielemans için görüşmelere başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Jose Mourinho'ya Şampiyonlar Ligi ödülü: Fenerbahçe yıldız orta saha için masada!
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
13.08.2025
saat ikonu 19:52
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
saat ikonu 19:52

'de yıldız transferleri için çalışmalar hız kazandı. yönetiminde; Feyenoord karşısında zafere ulaşan ve 'nde tur atlayan Fenerbahçe, şimdi de sürpriz bir hamleyle Youri Tielemans için masaya oturdu.

Jose Mourinho'ya Şampiyonlar Ligi ödülü: Fenerbahçe yıldız orta saha için masada!

JOSE MOURINHO FENERBAHÇE'SİNDE ŞAMPİYONLAR LİGİ TRANSFERİ

Fenerbahçe'nin Feyenoord karşısında gövde gösterisi yapması ve zorlu maçı 5-2 kazanması, yönetimin transfere bakış açısını değiştirdi! Halihazırdaki planlamalarda yeniliklere giden Fenerbahçeli yöneticiler, 'da gözden çıkarılan Youri Tielemans için devreye girdi ve pazarlıklara başladı.

Jose Mourinho'ya Şampiyonlar Ligi ödülü: Fenerbahçe yıldız orta saha için masada!

FENERBAHÇE'YE YÜKSEK BONSERVİS ENGELİ

Fenerbahçe'nin Youri Tielemans için ince hesaplar yaptığı süreçte, esas problem olarak ise yüksek bonservis beklentisi ortaya çıktı! Zira yıldız orta saha Youri Tielemans da Fenerbahçe ve Jose Mourinho ikilisine olumlu yaklaşırken, Aston Villa ise 2027 yazına kadar kontratı bulunan oyuncusu için kapıyı en yüksekten açtı ve sarı lacivertli yönetimi zor bir diplomasiye davet etti.

Jose Mourinho'ya Şampiyonlar Ligi ödülü: Fenerbahçe yıldız orta saha için masada!

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER SÜRPRİZİ YOURI TIELEMANS'IN PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin orta sahasına seviye atlattıracak isimlerden biri olarak görülen Youri Tielemans; geçen sezon Aston Villa ile 53 maça çıkmış ve 4511 dakika süre alıp, 5 gol ile 10 asistlik katkı sağladı.

Jose Mourinho'ya Şampiyonlar Ligi ödülü: Fenerbahçe yıldız orta saha için masada!

Sıkça Sorulan Sorular

ASTON VILLA YOURI TIELEMANS İÇİN NE KADAR BONSERVİS ÖDEMİŞTİ?
İngiliz ekibi, yıldız orta sahayı bedelsiz şekilde kadrosuna katmıştı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş'ta yıldız transferi gerçekleşiyor: Resmen anlaştılar!
Berke Özer'den kariyer imzası: Fenerbahçe detayı şaşırttı!
ETİKETLER
#şampiyonlar ligi
#transfer
#jose mourinho
#jose mourinho
#aston villa
#Fenerbahçe
#Transfer Haberleri
#Fenerbahçe Transferleri
#Youri Tielemans
#Youri Tielemans
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.