Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Berke Özer'den kariyer imzası: Fenerbahçe detayı şaşırttı!

Berke Özer an itibarıyla kariyerinin imzasını atmaya hazırlanıyor. Eyüpspor'da başarılı performanslar gösteren Berke Özer, Footmercato'nun haberine göre Ligue 1'e transfer oluyor.

13.08.2025
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
13.08.2025
saat ikonu 17:49
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
saat ikonu 17:49

sonrasında kariyeri düşüşe geçen ama Arda Turan'ın yönettiği 'da yeniden parlayan , artık rotasını 'ya çevirdi. Ayrıca ve 'ın da gündeminde olan yetenekli eldiven, şu anda ise Ligue 1 ekibi ile her konuda anlaşmaya vardı.

BERKE ÖZER İMZA ATMAYA HAZIRLANIYOR

Lille ile prensipte anlaşan Berke Özer'in, yakın zamanda Fransa'ya gitmesi ve uzun vadeli bir sözleşme imzalaması bekleniyor.

Berke Özer'den kariyer imzası: Fenerbahçe detayı şaşırttı!

FENERBAHÇE'NİN HAKLARI ERTELENEBİLİR

Berke Özer'in sonraki satışında pay sahibi olan Fenerbahçe, Eyüpspor'un düşük bedelli bir anlaşma yapması halinde pastadaki payını koruma yöntemini seçecek ve Fransız ekibinin yapacağı satıştan %20 civarlarında bir oran alacak.

Sıkça Sorulan Sorular

BERKE ÖZER'İN BONSERVİSİ NE KADAR?
25 yaşındaki file bekçisinin güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olarak gösteriliyor.
