Berke Özer'den kariyer imzası: Fenerbahçe detayı şaşırttı!

Fenerbahçe sonrasında kariyeri düşüşe geçen ama Arda Turan'ın yönettiği Eyüpspor'da yeniden parlayan Berke Özer, artık rotasını Fransa'ya çevirdi. Ayrıca Trabzonspor ve Galatasaray'ın da gündeminde olan yetenekli eldiven, şu anda ise Ligue 1 ekibi Lille ile her konuda anlaşmaya vardı.

BERKE ÖZER İMZA ATMAYA HAZIRLANIYOR

Lille ile prensipte anlaşan Berke Özer'in, yakın zamanda Fransa'ya gitmesi ve uzun vadeli bir sözleşme imzalaması bekleniyor.

FENERBAHÇE'NİN HAKLARI ERTELENEBİLİR

Berke Özer'in sonraki satışında pay sahibi olan Fenerbahçe, Eyüpspor'un düşük bedelli bir anlaşma yapması halinde pastadaki payını koruma yöntemini seçecek ve Fransız ekibinin yapacağı satıştan %20 civarlarında bir oran alacak.