Dolar ve euro fırladı! İşte 30 Aralık 2025 güncel döviz kurları

Piyasalarda hareketlilik devam ederken, vatandaşlar da dolar ve euro alış - satış fiyatını araştırmaya başladı. Dolar ve Euro'daki son gelişmeler yatırımcılar ve alım-satım yapan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Dün yükselişe geçen dolar ve Euro kuru bugünü de yükselişle açtı. Peki, bugün dolar ne kadar, euro kaç TL? İşte 30 Aralık 2025 güncel dolar ve euro döviz kuru...