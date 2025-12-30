Dolar ve euro fırladı! İşte 30 Aralık 2025 güncel döviz kurları

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Piyasalarda hareketlilik devam ederken, vatandaşlar da dolar ve euro alış - satış fiyatını araştırmaya başladı. Dolar ve Euro'daki son gelişmeler yatırımcılar ve alım-satım yapan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Dün yükselişe geçen dolar ve Euro kuru bugünü de yükselişle açtı. Peki, bugün dolar ne kadar, euro kaç TL? İşte 30 Aralık 2025 güncel dolar ve euro döviz kuru...
DOLAR NE KADAR OLDU?
Dolar alış fiyatı: 42,9341
Dolar satış fiyatı: 42,9616
EURO NE KADAR OLDU?
Euro alış fiyatı: 50,5362
Euro satış fiyatı: 50,7029