TGRT Haber
29°
Editor
Editor
 Suat Vilgen

Feyenoord galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken yorum! 'Çok büyük bir dünya yıldızı...'

Fenerbahçe’nin 5-2'lik Feyenoord zaferi sonrası Rıdvan Dilmen’den taraftarı heyecanlandıracak sözler geldi. Ünlü yorumcu, galibiyeti beklenmedik bir benzetme ve transfer sözleriyle değerlendirdi.

Feyenoord galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken yorum! 'Çok büyük bir dünya yıldızı...'
3. eleme turu rövanşında , Kadıköy’de adeta futbol resitali sundu. İlk maçta deplasmanda 2-1 kaybettiği ’u bu kez 5-2 gibi net bir skorla deviren sarı-lacivertliler, play-off turuna adını yazdırdı. Gol yağmurunu Archie Brown, , Fred, Youssef En Nesyri ve Anderson Talisca getirdi.

Feyenoord galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken yorum! 'Çok büyük bir dünya yıldızı...'
"BÜYÜK BİR DÜNYA YILDIZININ TRANSFERİ KADAR ÖNEMLİ"

Maçın ardından HT Spor’da karşılaşmayı yorumlayan , galibiyetin değerini çarpıcı bir benzetmeyle anlattı: “Hakem maçı bitirdiğinde mutluluk tablosunu gördüğümüz zaman oyuncularda şunu görüyoruz, bu taraftara mahcup olmadık sevinci o. Fenerbahçe, Feyenoord'u eler ama bu gerginlik, ya 'ne katılamazsak... Özgüven ve moral motivasyon çok önemli. Bu galibiyet 2025-26 sezonu için önemli bir motivasyon. Çok büyük bir dünya yıldızının transferi kadar önemli bir olay olarak görüyorum. Zamanla bunu ligde de, Şampiyonlar Ligi ön elemede de veya Avrupa Ligi'nde görme şansımız var.”

Feyenoord galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken yorum! 'Çok büyük bir dünya yıldızı...'

TARAFTARA ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Dilmen, tribünlerin coşkusuna da özel bir parantez açarak, “İlk maçı kaybetmiş, moral olarak zor durumda, şampiyonluk hasreti çeken bir camia... Buna rağmen kapalı gişe oynuyorsunuz. Avrupa’nın en pahalı kombinesini alan bu taraftar, her övgüyü hak ediyor. Maçın kırılma anlarında dahi inançlarını yitirmediler” diye konuştu.

Feyenoord galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken yorum! 'Çok büyük bir dünya yıldızı...'

KIRILMA ANLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Dilmen, ikinci yarının başındaki kritik pozisyonlara da değinerek, “Golü yedikten sonra devreye 1-0 geride girseniz işler değişebilirdi. Ama üst üste gelen goller hem takımı hem taraftarı yeniden kenetledi. İrfan Can’la 2-2 olabilecek pozisyon var; işte o kırılma anları maçın seyrini belirledi. Her anlamda çok önemli bir galibiyet. Olmazsa olmaz lig gözükse de Şampiyonlar Ligi heyecanını tatmak istiyor yıllar sonra. En önemlisi de 40. dakikada yani 132 dakikada 3-1 geridesiniz. 3-1 geride başlıyorsunuz son 50 dakikaya ve 5 gol çıkarıyorsunuz. 3'lü formatta geldiği günden beri Jose Mourinho'nun en sağlıklı, en doğru rakip analiz ve en doğru kendi takım analiziydi" ifadelerini kullandı.

