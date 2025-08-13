Fenerbahçe Benfica'ya elenirse ne olur? Sarı-lacivertliler play-off'ta karşı karşıya gelecek

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Hollanda ekibi Feyenoord ile karşı karşıya geldi. Deplasmanda oynanan ilk karşılaşmada 2-1 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, Kadıköy'de ise rakibini 5-2 mağlup etmeyi başardı.

Feyenoord'u 5-2 yenen sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna çıkmaya hak kazandı. Fenerbahçe, play-off turunda ise Benfica ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadeleye sayılı günler kala taraftarlar tarafından Fenerbahçe Benfica'ya elenirse ne olur sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

FENERBAHÇE BENFİCA'YA ELENİRSE NE OLUR?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin play-off turunda Portekiz ekibi Benfica'ya elenirse UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek. Sarı-lacivertliler UEFA Avrupa Ligi'nde ise herhangi bir eleme turu oynamadan doğrudan lig aşamasına kalacak.

FENERBAHÇE BENFİCA'YI YENERSE NE OLACAK?

Fenerbahçe iki karşılaşmanın ardından Benfica karşısında galibiyet ile ayrılırsa UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında mücadele etmeye hak kazanacak. Sarı-lacivertliler uzun bir aranın ardından tekrardan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak.

FENERBAHÇE - BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe - Benfica maçı 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 22.00'de gerçekleştirilecek. İlk maç Kadıköy'de oynanacakken, ikinci mücadele ise Portekiz'de gerçekleştirilecek.

Portekiz'de oynanacak olan rövanş mücadelesi ise 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 22.00'de düzenlenecek.