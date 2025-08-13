Beşiktaş'ta yıldız transferi gerçekleşiyor: Resmen anlaştılar!

Beşiktaş'ta Jadon Sancho transferi gerçekleşiyor. Esasen ise hücum bölgesine önemli bir takviye için kritik çalışmalar yapan Beşiktaş yönetimi, an itibarıyla Jadon Sancho'nun kulübü Manchester United ile söz kesti ve İngiliz yıldıza ciddi bir maaş teklifinde bulundu.

BEŞİKTAŞ'TA JADON SANCHO TRANSFERİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Beşiktaş'tan flaş bir transfer hamlesi geldi. Siyah beyazlılar, Avrupa pazarında istediği teklifi alamayan Jadon Sancho'ya yüksek maaşlı bir kontrat önerdi! Ayrıca Manchester United ile de Jadon Sancho'nun bonservisi konusunda anlaşan Beşiktaş, İngiliz kanata Avrupa piyasasındaki en yüksek maaşı teklif etti ve yıldız futbolcunun düşünmesi için süre verdi.

BEŞİKTAŞ'TAN YILDIZ TRANSFERİ İÇİN SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA

Jadon Sancho için Manchester United ile masaya oturan Beşiktaş, zorunlu satın almanın bulunduğu opsiyonu kabul etti ve yıldız hücumcuyu kiralama konusunda İngiliz deviyle resmen anlaşmaya vardı.

BEŞİKTAŞ'IN TRANSFER SÜRPRİZİ JADON SANCHO'NUN PERFORMANSI

Geçen sezon 42 maça çıkan ve 2426 dakika süre alan Jadon Sancho, 5 gol ve 10 asistlik katkı sağlamıştı.