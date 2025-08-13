Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Beşiktaş'ta yıldız transferi gerçekleşiyor: Resmen anlaştılar!

Beşiktaş'ta yıldız transferi için geri sayım başladı. Uzun zamandır Jadon Sancho için temaslarda bulunan Beşiktaş, an itibarıyla yıldız hücumcunun kulübü Manchester United ile anlaşmaya vardı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beşiktaş'ta yıldız transferi gerçekleşiyor: Resmen anlaştılar!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
13.08.2025
saat ikonu 19:17
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
saat ikonu 19:17

'ta Jadon Sancho transferi gerçekleşiyor. Esasen ise hücum bölgesine önemli bir takviye için kritik çalışmalar yapan Beşiktaş yönetimi, an itibarıyla Jadon Sancho'nun kulübü Manchester United ile söz kesti ve İngiliz yıldıza ciddi bir maaş teklifinde bulundu.

Beşiktaş'ta yıldız transferi gerçekleşiyor: Resmen anlaştılar!

BEŞİKTAŞ'TA JADON SANCHO TRANSFERİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Beşiktaş'tan flaş bir hamlesi geldi. Siyah beyazlılar, Avrupa pazarında istediği teklifi alamayan Jadon Sancho'ya yüksek maaşlı bir kontrat önerdi! Ayrıca Manchester United ile de Jadon Sancho'nun bonservisi konusunda anlaşan Beşiktaş, İngiliz kanata Avrupa piyasasındaki en yüksek maaşı teklif etti ve yıldız futbolcunun düşünmesi için süre verdi.

Beşiktaş'ta yıldız transferi gerçekleşiyor: Resmen anlaştılar!

BEŞİKTAŞ'TAN YILDIZ TRANSFERİ İÇİN SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA

Jadon Sancho için Manchester United ile masaya oturan Beşiktaş, zorunlu satın almanın bulunduğu opsiyonu kabul etti ve yıldız hücumcuyu kiralama konusunda İngiliz deviyle resmen anlaşmaya vardı.

Beşiktaş'ta yıldız transferi gerçekleşiyor: Resmen anlaştılar!

BEŞİKTAŞ'IN TRANSFER SÜRPRİZİ JADON SANCHO'NUN PERFORMANSI

Geçen sezon 42 maça çıkan ve 2426 dakika süre alan Jadon Sancho, 5 gol ve 10 asistlik katkı sağlamıştı.

Beşiktaş'ta yıldız transferi gerçekleşiyor: Resmen anlaştılar!

Sıkça Sorulan Sorular

JADON SANCHO'NUN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Yıldız kanat, kontratının son yılına girmişti ama kulübün kontratı uzatma opsiyonu bulunuyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Oleksandr Zinchenko transferinde ters köşe!
Berke Özer'den kariyer imzası: Fenerbahçe detayı şaşırttı!
ETİKETLER
#transfer
#beşiktaş
#beşiktaş
#süper lig
#Transfer Haberleri
#Jadon Sancho
#Jadon Sancho
#Manchester United
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.