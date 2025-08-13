Oleksandr Zinchenko transferinde ters köşe!

Fenerbahçe'ye Oleksandr Zinchenko transferinde kötü haber geldi. İngiltere basını, Fenerbahçe'nin hızlıca imza attırmak istediği Oleksandr Zinchenko için yeni rotanın Porto olabileceğini duyurdu.

OLEKSANDR ZINCHENKO ADETA MAVİ BONCUK DAĞITIYOR!

İlk etapta Fenerbahçe'ye transfer olmaya olumlu yaklaşan Oleksandr Zinchenko, şimdi de Porto için aynı tavrı takındı! Esasen ise Ukraynalı bek, menajerler aracılığıyla iki kulübe de olumlu dönüş yaptı ve bonservis pazarlıklarının sonuçlanmasını beklemeye başladı.

ARSENAL GÖZDEN ÇIKARDI

Oleksandr Zinchenko'nun kontratının son senesine girmesine rağmen; yıldız beke yeni sözleşme önermeyen Arsenal, Mikel Arteta'nın kararıyla birlikte yolları ayırmaya hazırlanıyor.