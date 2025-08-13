Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
Editor
Editor
 Burak Ayaydın

Oleksandr Zinchenko transferinde ters köşe!

Oleksandr Zinchenko transferi için Fenerbahçe'ye büyük bir rakip çıktı. Portekiz devi Porto, Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Oleksandr Zinchenko için resmen devreye girdi.

Oleksandr Zinchenko transferinde ters köşe!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
13.08.2025
saat ikonu 18:05
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
saat ikonu 18:05

'ye Oleksandr Zinchenko transferinde kötü haber geldi. İngiltere basını, Fenerbahçe'nin hızlıca imza attırmak istediği Oleksandr Zinchenko için yeni rotanın olabileceğini duyurdu.

Oleksandr Zinchenko transferinde ters köşe!

OLEKSANDR ZINCHENKO ADETA MAVİ BONCUK DAĞITIYOR!

İlk etapta Fenerbahçe'ye olmaya olumlu yaklaşan Oleksandr Zinchenko, şimdi de Porto için aynı tavrı takındı! Esasen ise Ukraynalı bek, menajerler aracılığıyla iki kulübe de olumlu dönüş yaptı ve bonservis pazarlıklarının sonuçlanmasını beklemeye başladı.

Oleksandr Zinchenko transferinde ters köşe!

ARSENAL GÖZDEN ÇIKARDI

Oleksandr Zinchenko'nun kontratının son senesine girmesine rağmen; yıldız beke yeni sözleşme önermeyen , Mikel Arteta'nın kararıyla birlikte yolları ayırmaya hazırlanıyor.

Sıkça Sorulan Sorular

OLEKSANDR ZINCHENKO'NUN PERFORMANSI NE DURUMDA?
28 yaşındaki sol bek, geçen sezon Arsenal ile sadece 789 dakika sahada kalabilmişti.
Berke Özer'den kariyer imzası: Fenerbahçe detayı şaşırttı!
Feyenoord galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken yorum! 'Çok büyük bir dünya yıldızı...'
