Fenerbahçe'den rüya transfer: Ali Koç'tan 40 milyon Euroluk Brezilyalı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yeni transfer hedefi Antony oldu. Halihazırda Manchester United tarafından gözden çıkarılan Antony, sürpriz şekilde Fenerbahçe'nin transfer planlamalarına dahil edildi.

FENERBAHÇE'DE ALİ KOÇ'TAN 40 MİLYON EUROLUK ANTONY TRANSFERİ

Fenerbahçe ile artık mutlu sona ulaşmak isteyen Ali Koç, menajerler aracılığıyla gelen Antony önerisine olumlu yaklaştı! Manchester United formasıyla bekleneni veremeyen ve Premier Lig devi tarafından 'gönderilecekler' listesine eklenen Antony, 40 milyon Euroluk sansasyonel bir anlaşmayla Fenerbahçe'ye transfer olabilir. Zira sürpriz gelişme için formül, 5+35 olarak belirlendi.

FENERBAHÇE'DE ANTONY TRANSFERİ İÇİN KİRALAMA PLANI

Fenerbahçe yönetimi, menajerler aracılığıyla Antony'nin bonservis bilgisini aldı ve Brezilyalı yıldızın 5 milyon Euro kiralama ile 35 milyon Euroluk satın alma opsiyonuyla transfer edilebileceğini öğrendi. Esasen ise sarı lacivertliler, Antony'nin önceliği olan Real Betis'in transferden çekilmesi durumunda devreye girmeye ve yetenekli kanatla birlikte Süper Lig'de şampiyon olmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE'NİN DEV HAMLESİ ANTONY'NİN PERFORMANSI

Geçen sezonun ilk yarısını Manchester United; ikinci yarısını da Real Betis'te geçiren Antony, toplamda 40 maça çıkmış ve 10 gol ile 5 asistlik katkı sağlamıştı.