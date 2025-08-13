Fenerbahçeli Emre Mor'a sürpriz transfer teklifi: Yüksek maaş önerisi!

Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Emre Mor'a bir talip daha çıktı. 1. Lig ekibi Amedspor, Fenerbahçe ile kontratının son senesinde olan Emre Mor için sürpriz şekilde devreye girdi.

EMRE MOR FENERBAHÇE'DEN AYRILIYOR

Jose Mourinho tarafından kadroda düşünülmeyen Emre Mor, sözleşme feshi için Fenerbahçe yönetimiyle görüşmelere başlamıştı. Esasen ise Emre Mor; bonservisini eline almasıyla birlikte yeni takımı konusunda da karar verip, ivedi şekilde imza atmak istiyordu.

EMRE MOR TRANSFER TEKLİFİNİ DÜŞÜNÜYOR

Amedspor'dan önemli bir maaş teklifi alan Emre Mor, süreci değerlendirmek için izin istedi ve şu an için kendisine gelen tüm transfer tekliflerini beklemeye aldı.