Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Fenerbahçeli Emre Mor'a sürpriz transfer teklifi: Yüksek maaş önerisi!

Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Emre Mor'a sürpriz bir transfer teklifi geldi. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Süper Lig'e yükselmek için kritik takviyeler yapan Amedspor, Fenerbahçeli Emre Mor'a da resmen transfer teklifinde bulundu.

Fenerbahçeli Emre Mor'a sürpriz transfer teklifi: Yüksek maaş önerisi!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
13.08.2025
23:15
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
23:15

'den ayrılması beklenen 'a bir talip daha çıktı. ekibi , Fenerbahçe ile kontratının son senesinde olan Emre Mor için sürpriz şekilde devreye girdi.

Fenerbahçeli Emre Mor'a sürpriz transfer teklifi: Yüksek maaş önerisi!

EMRE MOR FENERBAHÇE'DEN AYRILIYOR

Jose Mourinho tarafından kadroda düşünülmeyen Emre Mor, sözleşme feshi için Fenerbahçe yönetimiyle görüşmelere başlamıştı. Esasen ise Emre Mor; bonservisini eline almasıyla birlikte yeni takımı konusunda da karar verip, ivedi şekilde imza atmak istiyordu.

Fenerbahçeli Emre Mor'a sürpriz transfer teklifi: Yüksek maaş önerisi!

EMRE MOR TRANSFER TEKLİFİNİ DÜŞÜNÜYOR

Amedspor'dan önemli bir maaş teklifi alan Emre Mor, süreci değerlendirmek için izin istedi ve şu an için kendisine gelen tüm tekliflerini beklemeye aldı.

Sıkça Sorulan Sorular

EMRE MOR İLE KİMLER İLGİLENİYOR?
Yetenekli futbolcuyla, Süper Lig'den ve 1. Lig'den birkaç takım ilgileniyordu.
