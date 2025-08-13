Fenerbahçe'de Real Madridli yıldız transferi: Büyük sürpriz!

Fenerbahçe için transferde sıcak saatler devam ediyor. Dominik Livakovic'ten memnun olmayan Fenerbahçeli yöneticiler, sürpriz bir transfere karar verdi ve Real Madrid'in yıldız eldiveni Andriy Lunin için temaslara başladı.

FENERBAHÇE'YE REAL MADRIDLİ YILDIZ TRANSFERİ

Fenerbahçe'de kaleci transferi için çalışmalar devam ederken, şimdi de Andriy Lunin zirvesi yaşandı. Uzun zamandır Yann Sommer gibi isimlerle ilgilenen Fenerbahçe, an itibarıyla ise Real Madrid'de istediği forma şansını bulamayan Andriy Lunin'i transfer listesine ekledi ve menajerlik sürecini başlattı.

FENERBAHÇE İSTİYOR AMA ANDRIY LUNIN İÇİN FARKLI SEÇENEKLER MEVCUT

Fenerbahçe'nin sürpriz şekilde transferi için devreye girdiği Andriy Lunin, şu anda Türkiye'ye öncelik vermek istemiyor. Halihazırda Avrupa'dan pek çok talibi olan yıldız kaleci, Süper Lig'den ziyade farklı bir Avrupa seviyesinde kendini yeniden ispatlamayı hedefliyor.

FENERBAHÇE'NİN SÜRPRİZ TRANSFER HAMLESİ ANDRIY LUNIN'İN PERFORMANSI

Fenerbahçe'ye ilk aşamada olumlu yaklaşmayan Andriy Lunin, geçen sezon Real Madrid ile sadece 14 maçta forma giymiş ve 1320 dakikalık zaman diliminde 19 gol yemişti. Ayrıca da Ukraynalı file bekçisi, bu dönemde 6 müsabakada skor tabelasının değişmesine izin vermemişti.