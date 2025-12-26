Menü Kapat
Japonya elindeki 640 milyon dolar ile Türkiye'nin kapısını çalacak! Kıyı savunma planı belli oldu

Türkiye'nin savunma sanayide Mavi Vatan için ürettiği yerli askeri teknolojiler birçok ülkenin dikkatini çekmeye başladı. Japonya hükümeti kıyı savunması için harekete geçiyor. Japonya'nın 640 milyon dolarlık bütçeyi savunmada harcamak için Türkiye'nin kapısını çalacağı öğrenildi.

Türkiye savunma sanayide ürettiği yerli askeri teknolojilerle dünya gündeminde. Bayraktar KIZILELMA, Altay tankı, KAAN gibi projelerin yanı sıra denizde de kritik üretimlere imza atılıyor. TCG Anadolu Türk savunmasıyla ilgilenen ülkelerde büyük yankı uyandırdı. Japonya hükümeti yeni savunma bütçesinden kıyı savunması için ayırdığı bütçeyle Türkiye’nin kapısını çalacağı öğrenildi.

Japonya elindeki 640 milyon dolar ile Türkiye'nin kapısını çalacak! Kıyı savunma planı belli oldu

JAPONYA TÜRKİYE İLE İŞBİRLİĞİ YAPMAK İSTİYOR

Japonya, 58 milyar dolarlık yeni savunma bütçesinden kıyı savunması için ayırdığı 640 milyon doları harcamak üzere Türkiye ile işbirliği yapacak. Hükümetten yapılan açıklamaya göre, 2026 mali yılına ilişkin taslak savunma bütçesi, bir önceki yıla kıyasla yüzde 9,4 arttı.

Söz konusu bütçe içinde kıyı savunması için ayrılan 640 milyon doların, “SHIELD” adı verilen sistem kapsamında, 2028’e kadar gözetleme ve savunma amaçlı geniş ölçekli insansız hava, deniz üstü ve denizaltı araçlarının devreye alınması için harcanmasının planlandığı ifade edildi.

Japonya elindeki 640 milyon dolar ile Türkiye'nin kapısını çalacak! Kıyı savunma planı belli oldu

Bu alanda ilk aşamada ithalata ağırlık verileceği ve bu kapsamda Türkiye ile işbirliği yapılabileceği kaydedildi.

FÜZE VE İNSANSIZ SİSTEMLERE AĞIRLIK

Yeni bütçe kapsamında Japonya, özellikle güneybatı adalarının savunmasını güçlendirmeyi ve "uzaktan vurma" kabiliyetini artırmayı hedefliyor. Bu çerçevede, uzun menzilli seyir füzeleri ve insansız hava, deniz ve denizaltı araçlarına önemli kaynak ayrıldı.

Japonya elindeki 640 milyon dolar ile Türkiye'nin kapısını çalacak! Kıyı savunma planı belli oldu

Savunma bütçesinden önemli bir miktarın uzun menzilli füze kapasitesinin geliştirilmesine tahsis edildiği, bu kapsamda, menzili yaklaşık 1000 kilometre olan Japon üretimi "Type-12 gemisavar füzelerinin" alınacağı ifade edildi.

Savunma bütçesinin yürürlüğe girmesi için Mart 2026'ya kadar parlamentonun onayı gerekiyor.

