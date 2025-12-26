Arf Bio halka arz ne zaman işlem görecek? Halka arz sonuçları bekleniyor

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile satın alınabilecek olan Arf Bio halka arzı talep toplamaya başladı. 25-26 Aralık tarihlerinde hisse talep toplayacak.

ARF BİO HALKA ARZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Halka arzın işlem göreceği tarih henüz belli olmazken ilk olarak talep toplama sürecinin sona ermesi bekleniyor. Talep toplama sürecinin sona ermesinin ardından halka arzın işlem tarihi de belli olacak.

ARF BİO HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

- 150 Bin katılım ~ 157 Lot (3061 TL).

- 250 Bin katılım ~ 94 Lot (1833 TL).

- 350 Bin katılım ~ 68 Lot (1326 TL).

- 500 Bin katılım ~ 47 Lot (916 TL).

- 700 Bin katılım ~ 34 Lot (663 TL).

- 1.1 Milyon katılım ~ 22 Lot (429 TL).

- 1.6 Milyon katılım ~ 15 Lot (292 TL).

- 2.2 Milyon katılım ~ 11 Lot (214 TL).

ARF BİO KİMİN, SAHİBİ KİM?

Mustafa Acar, 2016 yılında ARF BİO Yenilenebilir Enerji A.Ş yi kurdu. Halen 4,8 MW BİOGAZ Enerji Santralı Yatırımı devam ediyor. SDS Enerji A.Ş. ARF Yenilenebilir A.Ş, ARF BİO Yenilenebilir Enerji A.Ş nin kurucu ortağıdır.