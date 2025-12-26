Menü Kapat
 Berrak Arıcan Baş

ABD'nin California eyaleti felaketi yaşıyor: Can kaybında artış var!

ABD'nin California eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve fırtına ölümlere neden oldu. Eyalet genelinde 4 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin California eyaletinde şiddetli fırtına ve yoğun yağışın neden olduğu sel felaketinde 4 kişi hayatını kaybetti. San Diego'da 23 metrelik bir ağacın üzerine devrilmesi sonucu 64 yaşındaki bir adam hayatını kaybetti. MacKerricher Eyalet Parkı'nda ise kayalıklardaki 70'li yaşlarında bir kadın dev bir dalgaya kapılıp okyanusa sürüklenerek yaşamını yitirdi.

ABD'nin California eyaleti felaketi yaşıyor: Can kaybında artış var!

Redding bölgesinde de bir sürücü sel sularına kapılan araçta mahsur kalarak hayatını kaybetti. Sacramento County'de ise şiddetli yağışta aracının kontrolünü kaybederek elektrik direğine çarpan bir şerif yardımcısı (kolluk kuvveti mensubu) yaşamını yitirdi.

ABD'nin California eyaleti felaketi yaşıyor: Can kaybında artış var!

YAKLAŞIK 100 BİN HANE ELEKTRİKSİZ KALDI

Şiddetli fırtına ve devrilen ağaçlar elektrik altyapısının büyük bir bölümüne zarar verdi. Eyalet genelinde yaklaşık 92 bin hanenin halen elektriksiz olduğu belirtildi.

ABD'nin California eyaleti felaketi yaşıyor: Can kaybında artış var!

Sierra Nevada dağlarında ise yoğun kar yağışı etkili oldu. Yetkililer, dağlara seyahatten kaçınılması ve yakın zamanda orman yangınlarından etkilenen bölgelerden uzak durulması çağrısında bulundu.

ABD'nin California eyaleti felaketi yaşıyor: Can kaybında artış var!

California Valisi Gavin Newsom eyalette etkili olan şiddetli fırtına ve sel nedeniyle dün Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego ve Shasta'da acil durum ilan etmişti.

