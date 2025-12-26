Özel sektörde kimin maaşı ne kadar yükselecek? Maaşlara asgari ücret etkisi belli oluyor

EN ÇOK ETKİLENEN SEKTÖRLER HANGİLERİ?

Araştırmada, asgari ücretin en fazla hangi sektörler üzerinde etkili olduğuna da yer verildi. Buna göre, tarım dışı sektörlerde çalışan ücretlilerin yaklaşık yüzde 43,1’ini asgari ücretli ve altı çalışanlar oluşturuyor. Asgari ücret ve altı çalışanların oranı sanayi sektöründe yüzde 50,4, inşaatta yüzde 71,4, hizmetlerde ise yüzde 37,9 düzeyinde bulunuyor.

Her ne kadar hizmet sektöründe oran düşük görünse de kamu sektörü ve finans hizmetleri dışarıda bırakıldığında oran yükseliyor. Örneğin konaklama ve yiyecek sektöründe çalışanların yüzde 73’ü asgari ücret ve altında çalışıyor.

