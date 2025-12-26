Bu akşam maç var mı, kimin? Bugünün programı duyuruldu

Kategoriler
Süper Lig, Trendyol 1. Lig'de heyecan sürerke 26 Aralık Cuma gününün maç programı da netleşti. İşte bu akşam oynanacak olan müsabakaların kanalı ve saati.
15:30
Angola – Zimbabve
CAF Afrika Uluslar Kupası
Exxen
18:00
Mısır – Güney Afrika
CAF Afrika Uluslar Kupası
Exxen
20:00
Sakaryaspor – Manisa FK
Trendyol 1. Lig
TRT Spor, beIN Sports 2
20:30
Al Hilal – Al Khaleej
Suudi Arabistan Pro Lig
tabii Spor, S Sport Plus
20:30
Zambiya – Komorlar
CAF Afrika Uluslar Kupası
Exxen
23:00
Manchester United – Newcastle
İngiltere Premier Lig
beIN Sports 3, Idman TV
23:00
Fas – Mali
CAF Afrika Uluslar Kupası
Exxen