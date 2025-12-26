Bu akşam maç var mı, kimin? Bugünün programı duyuruldu

Süper Lig, Trendyol 1. Lig'de heyecan sürerke 26 Aralık Cuma gününün maç programı da netleşti. İşte bu akşam oynanacak olan müsabakaların kanalı ve saati.

BU AKŞAM MAÇ VAR MI, KİMİN?

15:30

Angola – Zimbabve

CAF Afrika Uluslar Kupası

Exxen

18:00

Mısır – Güney Afrika

CAF Afrika Uluslar Kupası

Exxen

20:00

Sakaryaspor – Manisa FK

Trendyol 1. Lig

TRT Spor, beIN Sports 2

20:30

Al Hilal – Al Khaleej

Suudi Arabistan Pro Lig

tabii Spor, S Sport Plus

20:30

Zambiya – Komorlar

CAF Afrika Uluslar Kupası

Exxen

23:00

Manchester United – Newcastle

İngiltere Premier Lig

beIN Sports 3, Idman TV

23:00

Fas – Mali

CAF Afrika Uluslar Kupası

Exxen