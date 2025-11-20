Epstein dosyaları ne zaman açıklanacak? Trump imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump’ın "Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası"nı imzaladığını açıklamasıyla birlikte Epstein soruşturmalarına ilişkin belgelerin yayımlanması için geri sayım başladı. Adalet Bakanı Pam Bondi ise Kongre’nin attığı adımın ardından dosyaların 30 gün içinde kamuoyuna sunulacağını bildirdi.

EPSTEİN DOSYALARI NEDİR?

Jeffrey Epstein dosyaları, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturmak ve cinsel istismar suçlamalarıyla ilgili yürütülen soruşturmalar sırasında elde edilen belge, ifade ve kayıtların bütününü kapsıyor. Bu dosyalarda, Epstein’ın sosyal çevresi, davaya konu olan iddialar ve temas kurduğu ünlü isimlere ilişkin bilgiler bulunuyor. Soruşturma sürecinde adı geçen çok sayıda tanınmış kişiyle ilgili belgelerin yer aldığı dosyalar, yıllar boyunca hem kamuoyunda hem de siyasi arenada geniş yankı uyandırdı.

EPSTEİN LİSTESİ! KİMLERİN İSİMLERİ VAR?

Daha önce açıklanan dava dosyalarında Prens Andrew, Donald Trump, Bill Clinton, Ehud Barak, Al Gore, Kevin Spacey, Michael Jackson, David Copperfield, Alan Dershowitz ve Bill Richardson gibi birçok tanınmış isim yer almıştı. FBI ise Adalet Bakanlığı’yla yürüttüğü incelemede, “müşteri listesi” olarak sunulan bir kayda ulaşılamadığını ve Epstein’ın hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını duyurmuştu. Söz konusu dosyaların kapsamı nedeniyle belgelere yönelik kamu ilgisi her geçen gün arttı.

EPSTEİN DOSYALARI AÇIKLANDI MI, NEREDEN BAKILIR?

Epstein dosyaları henüz kamuoyuna tamamen açılmış değil. Adalet Bakanlığı’nın açıklamasına göre Kongre’den geçen tasarının ardından bakanlığa tanımlanan 30 günlük süre dolduğunda dosyaların yayımlanması bekleniyor. Bu süreç tamamlandığında belgelerin resmi devlet kanalları aracılığıyla kamu erişimine açılması planlanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın imzaladığı “Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası”yla birlikte, daha önce kısıtlı şekilde paylaşılan dava kayıtlarının hangi platform üzerinden yayımlanacağı da federal makamların duyurusuyla netleşecek. Kongre’de her iki kanattan da onay alan yasa, belgelerin şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşılmasına yönelik süreci hızlandırdı.

EPSTEİN DOSYALARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Kongre’nin tasarıyı kabul ettiğini ve bakanlık olarak üzerlerine düşen adımı tamamlayarak dosyaları 30 gün içerisinde yayımlayacaklarını açıkladı. Bondi’nin açıklaması, Epstein belgelerinin kamuya açılması için resmi bir zamanlama ortaya koyan ilk beyan olarak kayıtlara geçti. Belgelerin yayımlanmasıyla soruşturma kapsamında adı geçen kişilerin Epstein’la olan ilişkilerine dair ayrıntıların erişilebilir hale gelmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump da tasarıyı imzaladığını sosyal medya üzerinden duyurarak sürecin hız kazandığını belirtti. Trump açıklamasında, özellikle eski Başkan Bill Clinton başta olmak üzere bazı Demokrat isimlerin Epstein’la bağlantılarının dosyalarla birlikte net biçimde ortaya çıkacağını savundu. Kongre’deki oylamanın ardından federal süreç işlemeye başlamış durumda.