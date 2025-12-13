Suriye’de düğüne el bombalı saldırı! Çok sayıda yaralı var

Kategoriler
Suriye'nin Dera şehrinin batı kırsalındaki Abdeen köyünde düzenlenen bir düğün esnasında kimliği belirsiz kişilerce el bombalı saldırı gerçekleştirildi.
Dera Sağlık Müdürlüğü, olayda 5'i çocuk olmak üzere toplam 17 kişinin yaralandığını ve Dera Ulusal Hastanesi'ne kaldırıldığını ifade etti.
Yaralıların çoğunun durumunun hafif olduğu, ancak patlama nedeniyle bir kişinin bacağının koptuğu aktarıldı. Faillerin bulunması için çalışma başlatıldı.