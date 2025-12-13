Suriye’de düğüne el bombalı saldırı! Çok sayıda yaralı var

Suriye'nin Dera şehrinin batı kırsalındaki Abdeen köyünde düzenlenen bir düğün esnasında kimliği belirsiz kişilerce el bombalı saldırı gerçekleştirildi.

Dera Sağlık Müdürlüğü, olayda 5'i çocuk olmak üzere toplam 17 kişinin yaralandığını ve Dera Ulusal Hastanesi'ne kaldırıldığını ifade etti.

YARALILARIN ÇOĞUNUN DURUMU HAFİF

Yaralıların çoğunun durumunun hafif olduğu, ancak patlama nedeniyle bir kişinin bacağının koptuğu aktarıldı. Faillerin bulunması için çalışma başlatıldı.