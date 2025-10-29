Suriye'de karakola el bombalı saldırı

Suriye’nin Lazkiye kentinde dün akşam saatlerinde şiddetli patlama meydana geldi. Kaninis karakolu yakınına motosikletle gelen iki kişi tarafından el bombası atıldı. Patlamanın ardından bölgeye sevk edilen güvenlik birimleri, karakol çevresindeki yolları kapatarak geniş güvenlik önlemi aldı. Patlamada herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Saldırıyı gerçekleştiren 2 şüpheli kısa sürede yakalandı. İçişleri Bakanlığı, saldırının nedeni ve bağlantılarının ortaya çıkarılması için soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.