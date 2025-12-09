Tehditlerin biri geliyor biri gidiyor! Trump, yine Venezuela lideri Maduro'yu hedef aldı: Sayılı günleri kaldı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Politico bünyesinde çalışan gazeteci Dasha Burns ile dikkat çeken bir röportaja imza attı.

Donald Trump, ABD yönetiminin Latin Amerika'daki uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı olduğu ileri sürülen hedeflere karşı aldığı askeri önlemleri daha da genişletebileceğini söyleyerek, "Maduro'nun sayılı günleri kaldı" ifadesine yer verdi.

"KARAR VERMEK VEYA ALMAMAK İSTEMİYORUM"

Trump, Güney Amerika ülkesi Venezuela'ya kara birliklerinin konuşlandırılması hakkında, "Bu konuda bir karar vermek veya almamak istemiyorum. Bu konuda konuşmuyorum. Sizinle askeri strateji hakkında konuşmak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN LİSTESİ KABARIYOR

Öte yandan Trump, uyuşturucu ticaretinin yoğun olduğu diğer Amerika kıtası ülkeleri olan Meksika ve Kolombiya'ya karşı güç kullanmayı değerlendirebileceğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle 'yerinde mücadele' iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını verdi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun on yılı aşkın süredir ABD'ye uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu 'Cartel de los Soles'in liderliğini yaptığını ileri süren ABD yönetimi, 25 Temmuz tarihinde 'Cartel de los Soles'i, 'Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist' diye tanımladı.

ABD yönetimi, daha önce vereceğini duyurduğu Maduro hakkında bilgi sağlayana verilecek 25 milyon dolarlık ödülü de 50 milyon dolara yükseltti. Trump'ın talimatıyla 29 Ağustos'ta Venezuela açıklarına bir denizaltı ve yedi savaş gemisi gönderildi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ordunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söyledi.

Maduro'ysa buna karşılık 5 Eylül'de 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıkladı. Daha sonra ABD, 'uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele' gerekçesiyle dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunu, Latin Amerika bölgesine gönderdi. USS Gerald R. Ford uçak gemisi saldırı grubu, 4 binden fazla denizci ve dokuz taktik hava filosundan oluşuyor.

ABD, daha sonra Maduro ve üst düzey Venezuelalı yetkililerin yönettiğini iddia ettiği Cartel de los Soles suç örgütünü Yabancı Terörist Örgütler (FTO) listesine aldı. Venezuela, varlığını kabul etmediği Cartel de los Soles'e dair ABD'nin adımını, ülkeye müdahale için 'bahane' olarak nitelendirdi. Trump kısa süre önce de Venezuela hava sahasının tamamen kapatılacağını belirtti.