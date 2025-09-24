Menü Kapat
24°
 Onur Kaya

Süper Lig ekibinden bedava bilet müjdesi: Taraftarlar maçı ücretsiz izleyebilecek

Trendyol Süper Lig'de 7. hafta maçları taraftarları sevindirecek bir karar çıktı. Ligde oynanacak bir maçın biletleri ücretsiz olarak satışa sunuldu.

'in 7. haftasında Eyüpspor, 27 Eylül Cumartesi günü sahasında lig ikincisi 'yi ağırlayacak. Ev sahibi ekip, maç biletlerinin ücretsiz olarak satışa sunulduğunu duyurdu.

Süper Lig ekibinden bedava bilet müjdesi: Taraftarlar maçı ücretsiz izleyebilecek

MAÇ BİLETLERİ BEDAVA

Kulübü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Tüm biletler yönetim kurulumuz tarafından satın alınarak temin edilmiştir ve taraftarlarımız Passolig e-bilet uygulaması üzerinden biletlerini ücretsiz olarak alabilecektir." denildi.

Süper Lig ekibinden bedava bilet müjdesi: Taraftarlar maçı ücretsiz izleyebilecek

GÖZTEPE TARAFTARI DA ÜCRETSİZ İZLEYECEK

Bedava bilet uygulamasının deplasman tribünü için de geçerli olacağını duyuran Eyüpspor'un açıklamasında, "Misafir tribünündeki biletler de yönetim kurulumuz tarafından satın alınarak Göztepe taraftarlarına sunulacaktır. Göztepe taraftarları da Passolig e-bilet uygulaması üzerinden biletlerini ücretsiz olarak temin edebilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Süper Lig ekibinden bedava bilet müjdesi: Taraftarlar maçı ücretsiz izleyebilecek

TARAFTARLARA BİRLİK VE DESTEK ÇAĞRISI

Ligde ilk 6 haftada topladığı 4 puanla küme düşme hattının hemen üstünde bulunan Eyüpspor, taraftarlarını Göztepe maçına çağırdı. Eflatun-sarılı kulüp, "Eyüpspor'un en önemli gücü ve oyuncusu taraftarlarımızı, stadyuma bir ve birlik olmaya çağırıyoruz! Haydi Semt-i Mukaddes, sesinle, yüreğinle, ruhunla takımının yanında sahada ol" açıklamasını yaptı.

