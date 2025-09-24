Galatasaray’ın kasası dolup taşacak! Dev anlaşma tamam: 100 milyon eurodan kapı açıldı

Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig için dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katan Galatasaray’da sponsorluk gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekip Puma ile dev bir anlaşma imzalamak üzere. Forma sponsorluğu kapsamında atılan adımda mevcut sponsor Puma ile yapılan sözleşme revize ediliyor.

PUMA İLE 10 YILLIK SÖZLEŞME

Gazeteci Haluk Yürekli'nin aktardığı bilgilere göre, sarı-kırmızılı ekibin Puma arasındaki yeni sözleşme 10 yıllık ve yaklaşık 100 milyon euro değerinde olacak. Bu rakamın, mevcut anlaşmanın neredeyse iki katı olduğu vurgulandı.

MEVCUT ANLAŞMANIN 2 KATINA ÇIKACAK

Yürekli’nin sözleşme detayını şu şekilde aktardı:

"Galatasaray ile Puma'nın anlaşması şu anda yıllık 5 milyon euro. Bonuslarla birlikte 8,5 ila 10 milyon euro'ya çıkan bir rakam var. Yeni sözleşmeyle bu miktar aşağı yukarı iki katına çıkıyor. Ayrıca forma satış gelirleri de mevcut. Şu anda imza aşamasına gelindi."

Dursun Özbek başkanlığındaki Galatasaray yönetimi, geniş ve maliyetli kadroyu ekonomik olarak desteklemek adına bu anlaşmaya büyük önem veriyor.