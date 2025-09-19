Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
22°
Gündem
Avatar
Editor
 Onur Kaya

Trafik canavarları polisten kaçamadı: 17 motosiklet sürücüsü gözaltında

İstanbul Cebeci Tüneli yolunda trafik güvenliğini tehlikeye sokan motosiklet sürücüleri yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gözaltına alınan 17 sürücüye idari para cezası kesilmesinin yanı sıra haklarında adli işlem başlatıldığını da belirtti. Tüm motosikletler trafikten men edilirken, bazı sürücülerin ehliyetleri iptal edildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.09.2025
08:20
|
GÜNCELLEME:
19.09.2025
08:31

Trafik güvenliğini tehlikeye atan motosiklet sürücüleri polisten kaçamadı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cebeci Tüneli bağlantı yolu üzerinde yapılan denetimlere ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Trafik canavarları polisten kaçamadı: 17 motosiklet sürücüsü gözaltında

17 MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce; Cebeci Tüneli bağlantı yolu üzerinde motosikletli sürücülerin, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü yönünde geçen hafta alınan yoğun ihbarlar üzerine yapılan denetimde; M.K., E.Y., C.D., B.B., K.S.L., G.K., B.S.S., E.B., A.Y., E.Ç., R.Y.K., E.A., B.Ş., Y.E.U., D.A., A.D.D. ve O.U. isimli 17 motosiklet sürücüsü ekiplerce video kaydı alınarak yakalandı.

Trafik canavarları polisten kaçamadı: 17 motosiklet sürücüsü gözaltında

PARA CEZASI KESİLDİ

Motosiklet sürücülerine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun; tescil belgesi bulundurmamak, yönetmeliğe aykırı plaka takmak, tescil plakasında değişiklik yapmak, plakasız araç kullanmak, teknik değişiklik, aksesuar takmak, abart egzoz kullanmak, sürücü belgesiz araç kullanmak ve kullandırmak, araçların ters yönde sürülmesi, uyarı ve ikazlara uymamak, ışık donanımı, araçlarında dikiz aynası bulundurmamak, yayaların trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunması maddelerinden idari para cezası uyguladı.

Trafik canavarları polisten kaçamadı: 17 motosiklet sürücüsü gözaltında

TRAFİKTEN MEN EDİLDİLER

2 motosiklet sürücüsünün, sürücü belgeleri Karayolları Trafik Kanunu'nun 118 maddesi gereğince iptal edilerek, işlem yapılan tüm motosikletler trafikten men edildi.

Trafik canavarları polisten kaçamadı: 17 motosiklet sürücüsü gözaltında

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Ayrıca şahıslar hakkında "Ulaşım araçlarının kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

