TGRT Haber
SON DAKİKA!
Dünya
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Esad'ın fotoğrafları kaldırıldı! İşte Suriye'nin yeni banknotları

Suriye’de yönetimin el değiştirmesinin ardından para sisteminde reform yapıldı. İki sıfırın atıldığı yeni banknotlardan devrik liderlerin portreleri silinirken, Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ekonomik kalkınma için üretim ve istihdam vurgusu yaptı.

Esad'ın fotoğrafları kaldırıldı! İşte Suriye'nin yeni banknotları
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.12.2025
22:34
|
GÜNCELLEME:
29.12.2025
22:39

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından yeni banknotlar ve para sistemi kamuoyuna tanıtıldı. Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, bakanlar ve yetkililerin katıldığı törende, yeni banknot tasarımları başkent Şam’daki Merkez Bankası binasına yansıtılarak halka tanıtıldı. Eş-Şara’nın törendeki konuşması da Merkez Bankası binasına yansıtılarak halkın izlemesi sağlandı. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen tanıtıma halk büyük ilgi gösterdi.

Esad'ın fotoğrafları kaldırıldı! İşte Suriye'nin yeni banknotları

ESKİ REJİMİN EKONOMİK ÇÖKÜNTÜSÜ TEMİZLENİYOR

Suriye Merkez Bankası Başkanı Abdulkadir Hasriye yaptığı konuşmada, para biriminden iki sıfır atıldığını ancak bunun fiili değerde bir değişim oluşturmadığını, temel amacın ticari işlemleri kolaylaştırmak olduğunu açıkladı. Devrimden bu yana liranın yüzde 30 değer kazandığını belirten Hasriye, eski rejimin "feci" ekonomik mirasının temizlendiğini vurguladı.

Esad'ın fotoğrafları kaldırıldı! İşte Suriye'nin yeni banknotları

YENİ BANKNOTLARDA SURİYE TOPRAKLARINDA YETİŞTİRİLEN BİTKİLERE YER VERİLDİ

Yeni banknotlarda eski rejim liderleri Hafız Esad ile devrik lider Beşar Esad’ın portreleri banknotlardan kaldırıldı. Yeni banknotlarda, Suriye topraklarında yetiştirilen ve önemli olan Şam gülü, karadut, turunçgil, pamuk, zeytin ve pamuk bitkilerine yer verildi.

Esad'ın fotoğrafları kaldırıldı! İşte Suriye'nin yeni banknotları

"GERÇEK KALKINMA, ÜRETİM, İSTİHDAM VE GÜÇLÜ BİR BANKACILIK SİSTEMİYLE MÜMKÜN"

Eş-Şara ise konuşmasında, bu değişimin eski dönemin kapandığının en net göstergesi olduğunu belirterek, gerçek kalkınmanın sadece sıfır atmakla değil, üretim, istihdam ve güçlü bir bankacılık sistemiyle mümkün olacağını ifade etti. Vatandaşlara itidal çağrısında bulunan eş-Şara, para değişiminin belirli bir takvimle yapılacağını ve panik havasının döviz kurlarını olumsuz etkilememesi gerektiğini hatırlattı.

Esad'ın fotoğrafları kaldırıldı! İşte Suriye'nin yeni banknotları

Eş-Şara, bu hamlenin dolar bağımlılığını azaltacağını ifade ederek, sürecin uzman şirketlerle titizlikle yürütüldüğünü belirtti. Eş-Şara, Suriye’nin istikrarlı bir ekonomiyle müjdelerle dolu bir geleceğe ilerlediğini sözlerine ekledi.

Esad'ın fotoğrafları kaldırıldı! İşte Suriye'nin yeni banknotları

#Dünya
TGRT Haber
