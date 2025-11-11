O görüntü infiale neden olmuştu! Atatürk'e büyük saygısızlık

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata veda ettiği 10 Kasım günü saat 09.05'te gerçekleştirilen saygı duruşu sırasında bir öğrencinin telefonla konuşarak rahat tavırlar sergilemesi sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.

Atatürk'ün vefatının 87. yıl dönümü için gerçekleştirilen anma töreni esnasında Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde bir öğrencinin telefonunu eline alarak sahneye çıkıp yürüdüğü anlar büyük tepki doğurdu. Konuya ilişkin üniversite yönetimi tarafından açıklama yapıldı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Nail Güner'in kendi sosyal medya hesabından ve imzasıyla gerçekleştirilen açıklamada bahse konu olan öğrenci için Rektörlük birimi tarafından disiplin cezasının başlatıldığı bildirildi.

REKTÖRLÜK DİSİPLİN CEZASI SÜRECİNİ BAŞLATTI

Güner'in imzasıyla yapılan duyuruda, "Devletimizin kurucusu, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 87. yılı vesilesiyle, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası bahçesinde akademik ve idari personelimizin katılımıyla 10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı düzenlenmiştir.

Günün anlam ve önemine binaen, tüm birimlerimizdeki anma etkinlikleri büyük bir saygı, hassasiyet ve ciddiyet içerisinde gerçekleştirilmiştir. Bu sırada, Dönem 2 amfisinde saygı duruşu esnasında bir öğrencinin törenin ruhuna uygun düşmeyen bireysel provakatif bir davranışı nedeniyle istisnai bir durumun yaşandığı bilgisi alınmıştır. Olaya mukabil öğrencilerimizin gösterdikleri olgunluk, saygı ve sağduyulu davranışlarından dolayı teşekkür ederiz.

Söz konusu durum hakkında, Rektörlüğümüz ve Fakültemizce gerekli inceleme ve disiplin süreçleri derhal başlatılmıştır. Milletimizin birlik, beraberlik ve ortak değerler etrafında kenetlenmeye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu bu dönemde, tüm mensuplarımızın milli ve manevi değerlere karşı azami duyarlılığı sürdürmeleri gerektiğini önemle vurguluyoruz" denildi.

