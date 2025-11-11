Menü Kapat
19°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Çocuk yapana 500 bin lira yardım: Aile Yılı projesine dev destek!

Aile Yılı kapsamında nüfusun artırılmasının teşvik edilmesi amacıyla Afyonkarahisar'da Emirdağ Belediyesi, gelecek yıl işçilerinin doğacak dördüncü ve sonraki çocuklarının her biri için 500 bin lira yardım yapılacağını duyurdu.

'da Emirdağ , gelecek yıl işçilerinin doğacak dördüncü ve sonraki çocuklarının her biri için 500 bin lira yardım yapılacağını açıkladı.
Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu ile Hizmet-İş Sendikası Afyonkarahisar Şube Başkanı Kemal Erkuş arasında, 1 Ocak 2026'dan geçerli olmak üzere kurum işçilerinin alacağı yardım ve teşvikler için ek protokol imzalandı.

Çocuk yapana 500 bin lira yardım: Aile Yılı projesine dev destek!

Koyuncu, yaptığı açıklamada, Hizmet-İş Sendikası ile imzaladıkları ek protokolün belediyede çalışan işçilere hayırlı olması temennisinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın "" çalışmalarını önemsediklerini vurgulayan Koyuncu, şunları kaydetti:

Çocuk yapana 500 bin lira yardım: Aile Yılı projesine dev destek!

NÜFUS İÇİN BÜYÜK ADIM

"Nüfusumuz azalıyor ve buna biz idarecilerin müdahale etmesi gerekiyor. Belediyemizde çalışan işçilerimizin dördüncü ve sonraki dünyaya gelecek her bir çocuğu için 500 bin lira vereceğiz. Türkiye'de bunu hayata geçiren belediye olmanın onur ve gururunu yaşıyoruz."

Hizmet-İş Sendikası Afyonkarahisar Şube Başkanı Kemal Erkuş da Emirdağ Belediyesi ile Türkiye'ye örnek gösterilecek bir protokole imza attıklarını dile getirdi.
Belediye işçilerinin alacağı doğum yardımının diğer belediyelere de örnek olmasını temenni eden Erkuş, "Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, taşın altına elini koydu. Çok güzel bir sözleşme imzaladık. Kendisine teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

