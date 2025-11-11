Asgari ücret zammında sürpriz tahmin! Ankara'dan kulis bilgisi geldi

Kategoriler
Milyonlarca kişinin maaşını değiştirecek olan asgari ücret zammı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Enflasyon rakamlarının ve komisyon kararının beklendiği asgari ücret için gazeteci Sinan Burhan iki senaryoya dikkat çekti.
Asgari ücret için zaman daralıyor. Milyonlarca çalışanın maaşını belirleyecek ve etkileyecek olan kritik oran için gazeteci Sinan Burhan, katıldığı bir televizyon programında Ankara kulislerinden edindiği çarpıcı bilgileri paylaştı.
Burhan, "Asgari ücrette iki farklı senaryo masada" diyerek olası zam oranlarını açıkladı. Buna göre ilk senaryo yüzde 25 zamla 27 bin 630 TL, ikinci senaryoysa yüzde 30 zamla 28 bin 735 TL seviyesinde.
Asgari ücret zammının yalnızca çalışanları değil, hizmet sektöründen kiralara kadar birçok alanı etkilediğini vurgulayan Burhan, "Asıl mesele rakam değil, alım gücü" ifadelerini kullandı. Yeni asgari ücretin Aralık ayında yapılacak toplantıların ardından netleşmesi bekleniyor.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun ise "Hedeflenen enflasyon şaştı. Buna istinaden yıl başında asgari ücretliye yüzde 30 artış yapılmıştı. Şimdi 3 puan gibi fazla bir enflasyon açıklanacak. Hedeflenen enflasyon oranında asgari ücret zammı yaparlarsa yüzde 16 oranında artış; Enflasyon yıl sonunda yüzde 33 çıkarsa yıl başında yüzde 30 verdikleri için oradan da bir +3 puan artış yapabilirler. Yani yüzde 19-20’ye tamamlayabilirler. İşveren tarafı da asgari ücret görüşmelerinde '5 puan da biz veriyoruz' derlerse asgari ücret zammının yüzde 25’e kadar çıkma ihtimali var" dedi.
ÖZGÜR ERDURSUN, DEĞİŞEN ENFLASYON RAKAMLARINA GÖRE TEK TEK HESAPLADI
Erdursun, kendi beklentisin hakkında ise "Ben yüzde 20 asgari ücret zammı bekliyorum ancak açıklanacak enflasyon rakamından dolayı asgari ücret şu an 22.104 lira. Bu rakamın da yıl sonunda 27.500 lira bandında açıklanacağını düşünüyorum. Bu oranlar beni şaşırtmadı" dedi.
Ekonomist Filiz Eryılmaz ise, "Ben kendi beklentimi şöyle oluşturuyorum. Ben bu sene de asgari ücrete zammın ağırlıklı olarak beklenen enflasyon senaryosu üzerinden yapılacağını, geçmiş enflasyona göre yapılmayacağı kanaatindeyim. Dolayısıyla burada yüzde 19 baz alınarak bunun üzerine yüzde 4 veya yüzde 5'lik bir refah payı konularak yüzde 23 - yüzde 24 minimum şu an benim beklentim. Maksimum beklentim de şu an yüzde 25'ler düzeyinde. Yani bana sorarsanız minimum yüzde 23 yani nedir bunun karşılığı? 27 bin 187 TL net asgari ücretten bahsediyorum. Maksimum beklentim de yüzde 25'ler düzeyindedir. 27 bin 629 TL arası.
Yani kabaca ben piyasayı da biraz taradım. Piyasa beklentilerine de baktım. Farklı kesimlerin farklı beklentileri var haklı olarak ama piyasada ağırlıklı beklenen enflasyon üzerinden bir senaryo kurgulanacağı için, beklenen artı gerçekleşenin ortalaması da olabilir, hani aşağı yukarı oraya bakarsınız 32'ye alırsınız işte kabaca 20'ye alırsınız. 52 yapar. Bunun ortasını da alabilirsiniz. Yani maksimum bunun üzerine çıkmayacak bir öngörü olacaktır. Ama benim genel beklentim ki piyasa beklentisi de kurumların beklentilerine de baktığımda ağırlıklı 27 bin TL ile 28 bin TL arasında bir beklenti olduğunu görüyorum" dedi.