Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Kredi kartına kısıtlama! İşte BDDK'nın yeni kararı: Bu saatlerde para çekilemeyecek

Kredi kartı limitleri ve harcamalardaki artış son zamanlarda dolandırıcılık olaylarının artmasına neden oluyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) istenmeyen hileli hareketlerin önüne geçebilmek amacıyla tüm hesapları kapsayacak şekilde kısıtlamaya gidiyor. Bu saatler arasında nakit çekim yapılamayacak. İşte detaylar...

KAYNAK:
Sözcü
|
GİRİŞ:
11.11.2025
10:49
|
GÜNCELLEME:
11.11.2025
10:59

Son zamanlarda banka hesapları ve kredi kartları üzerinden artış gösteren olaylarını engellemek amacıyla yeni tedbirler alındı. Buna göre banka fark etmeden tüm müşteriler saat 22.00 ile 06.00 arasında yapacağı nakit işlemler sırasında çipli kimlikleri ile onay almak zorunda kalacak. Telefonunda NFC özelliği olmayan kullanıcılar ise bu saatler arasında çekimi yapamayacak.

Kredi kartına kısıtlama! İşte BDDK'nın yeni kararı: Bu saatlerde para çekilemeyecek

ve internet bankacılığı üzerinden yapılan dolandırıcılık yöntemlerine her geçen gün bir yenisi eklenirken, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu () bu tür istenmeyen durumların önüne geçebilmek amacıyla bir dizi yeni önlemi yürürlüğe aldı.

Kredi kartına kısıtlama! İşte BDDK'nın yeni kararı: Bu saatlerde para çekilemeyecek

DOLANDIRICILIĞIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ PLANLANIYOR

Bankaların enflasyonu gerekçe göstererek müşterilerin kredi kartı limitlerini peş peşe artırması, dolandırıcıların da iştahını kabarttı. Kullanıma açık ve yüklü limiti bulunan kartları gözüne kestiren dolandırıcılar, özellikle kullanıcıların uykuda olduğu gece saatlerinde dolandırıcılık yöntemlerini uygulamaya alıyor.

Kredi kartına kısıtlama! İşte BDDK'nın yeni kararı: Bu saatlerde para çekilemeyecek

SAAT KISITLAMASI GETİRİLECEK

Bu sırada banka hesabının gerçek sahipleri, kendilerine gelen güvenlik mesajlarını ya da banka tarafından yapılan aramaları görmezken, sabah saatlerinde ise banka hırsızlığını önlemek için çok geç kalınmış olunuyor. BDDK, bankalara verdiği yeni talimat ile bu durumun önüne geçebilmek amacıyla kredi kartından yapılacak nakit işlemlere zaman kısıtlaması getirdi.

Kredi kartına kısıtlama! İşte BDDK'nın yeni kararı: Bu saatlerde para çekilemeyecek

Kullanıcılar, saat 22.00 ve 06.00 arasında yapacakları nakit avans işlemlerinde, söz konusu talebi çipli kimlik kartlarıyla fiziksel olarak onaylamak zorunda kalacak. Söz konusu işlem yalnızca NFC özelliği bulunan telefonlar ile gerçekleştirilebilecek. Telefonunda bu özellik bulunmayan ya da çipli kimlik kartına sahip olmayan kullanıcılar ise nakit avans çekim işlemi için kısıtlama saatlerinin sona ermesini bekleyecek.

