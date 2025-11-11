Menü Kapat
Hava Durumu
19°
Gram altın bu rakama çekilecek! İslam Memiş'ten yatırımcıya acil uyarı

Kasım 11, 2025 12:30
1
Finans Analisti İslam Memiş

Finans Analisti İslam Memiş, katıldığı bir televizyon programında altın, gümüş, dolar, Euro fiyatlarına yönelik değerlendirmede bulundu. Memiş, yıl sonu altın fiyatı tahminini yeniden hatırlattı.
 

2
ons altın

Altın onsu 4001 dolar civarında olduğunu belirten Memiş, "Altın yükselme niyetinde görünüyor. Geçen hafta ons altın 4.000 dolardan kapanmıştı. Bu hafta 4.150 dolara kadar bir yükseliş görebiliriz, ama oradan tekrar geri gelebilir. Amerika’da Perşembe ve Cuma enflasyon verileri açıklanacak; hükümet kapalı olduğu için verilere erişim önemli olacak" dedi.
 

3
ALTIN ALINABİLİR SEVİYEDE DEĞİL

ALTIN ALINABİLİR SEVİYEDE DEĞİL

Şu an altının alınabilir bir seviyede olmadığını hatırlatan Memiş; "Ons altın 4.130 dolar civarında. Kısa vadeli alım fırsatları var, ancak tersine de dönebilir. Gümüşte de yükseliş var, borsa satıcılı, euro-dolar yatay. Kasım-Aralık genelde piyasalarda dinlenme ayı; Ocak’tan itibaren hareket bekliyoruz" dedi.
 

4
Altın ve gümüş

ALTIN YÜKSELDİKÇE MAL FİYATI YÜKSELECEK

Altın ve gümüşte manipülasyonlar olduğundan dem vuran Memiş, yatırımcıların sabırsız ve kolay para aradığını söyledi. Memiş, güvenli varlıklara yönelimin arttığını, araç ve konut piyasasında hareketliliğin de altın fiyatlarındaki yükselişle paralel olduğunu belirtti. Memiş, önümüzdeki yıl altın fiyatları yükseldiğinde mal değerlemesinin de etkilenebileceğinin altını çizdi.
 

5
altın fiyatları

GEÇEN HAFTA ŞANSLIYDI

Genel olarak piyasada ciddi bir hikaye olmadığını ve yatay seyrin devam ettiğini belirten Memiş, "Kısa vadeli yatırım yapanlar geçen hafta şanslıydı. Bu hafta yeni alım eklemek için uygun değil; eldeki pozisyonu korumak daha güvenli. Euro, Bitcoin ve borsa gibi alternatifler şu an daha ucuz ve değerlendirilebilir" dedi.
 

6
GRAM ALTIN 5650 LİRAYA GERİ ÇEKİLECEK

GRAM ALTIN 5650 LİRAYA GERİ ÇEKİLECEK

"Bu hafta ons altının 4.150 dolar seviyesine kadar yükseleceği öngörülüyor" diyen Memiş, gram altın için de kritik değerlendirmede bulundu. Memiş, gram altının 5.850 lira seviyesine kadar çıkabileceğini; yükselişlerin ardından 5.650 lira civarına geri çekilmesi beklendiğini vurguladı. Memiş, yıl sonu altın fiyatı tahmini için ise 5.000–6.000 lira aralığında olacağı şeklinde cevap verdi.
 

7
altın gümüş

Değerli metallerden gümüşte de kısa vadeli yükselişler görülebileceğini hatırlatan Memiş, "Ons tarafında 50 dolar, gram tarafında 67,84 lira seviyeleri mevcut. Ons ve gram gümüş fiyatlarında kısa vadeli yükselişler görülebilir, ancak tekrar düşüşler bekleniyor. Dalgalı seyir devam ediyor" dedi.

 

8
Döviz kurları yatay seyrediyor

Döviz kurları yatay seyrediyor. Uzman isim İslam Memiş, "Dolar kuru 42,2 lira, Euro kuru 48,91 lira, Euro/Dolar paritesi 1,1580 seviyesinde. Euro/TL kuru dolara kıyasla biraz daha düşük kaldı. Brent petrolün varil fiyatı 64 dolar seviyesinde ve 63–65 dolar aralığında dalgalı bir trend devam ediyor" diyerek yatırımcılara kritik bilgiler verdi.

9
ALTIN 2026'DA NE KADAR OLACAK?

ALTIN 2026'DA NE KADAR OLACAK?

Geçtiğimiz günlerde TGRT Haber TV'de canlı yayına katılan Finans Uzmanı İslam Memiş, "2026 yılında altın fiyatlarının yükselişi önlü beklentimizi korumaya devam ediyoruz. Çünkü bugünkü altın fiyatlarını yükselten faktörler yine 2026 yılında masada durmaya devam edecek. Yeni jeopolitik gerilimler, yine ticaret savaşları, belirsizlikler devam ediyor" dedi.

10
ALTINA TALEP MUTLAKA DEVAM EDER

ALTINA TALEP MUTLAKA DEVAM EDER

"Hal böyle olunca da dünyada hem bankalar hem şirketler hem yatırımcılar fiziki altın talebine devam eder" diyen Memiş, "2026 yılında ons altın tarafında 4800 4888 dolar, gram altın tarafında 8000 ve üzerindeki rakamları yine beklemeye devam edeceğiz" dedi.

11
altın

Memiş ayrıca altının orta ve uzun vadede güvenli liman olduğunu kısa vadede yine teknik olarak satışlara, düzeltmelere ve dinlenmeye ihtiyaç duyduğunu hatırlattı ve tüm yatırımcıları uyardı.

