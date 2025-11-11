Gram altın bu rakama çekilecek! İslam Memiş'ten yatırımcıya acil uyarı

GEÇEN HAFTA ŞANSLIYDI

Genel olarak piyasada ciddi bir hikaye olmadığını ve yatay seyrin devam ettiğini belirten Memiş, "Kısa vadeli yatırım yapanlar geçen hafta şanslıydı. Bu hafta yeni alım eklemek için uygun değil; eldeki pozisyonu korumak daha güvenli. Euro, Bitcoin ve borsa gibi alternatifler şu an daha ucuz ve değerlendirilebilir" dedi.

