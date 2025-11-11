Ekvador'da hapishane katliamı! 31 mahkum ölü bulundu

Güney Amerika ülkesi Ekvador’un El Oro eyaletinde yer alan Machala Cezaevi’nde 31 mahkumun cesedi bulundu. El Pais gazetesinde yer alan habere göre, Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler ve Suç İşlemiş Gençlere Yönelik Ulusal Bakım Hizmeti Kurumu (SNAI), ölümleri doğrulayarak olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İKİ NEDEN ÖN PLANDA

SNAI, savcılığın ölüm nedenlerini araştırdığını belirtirken, yerel kaynaklar mahkumların asfiksi (oksijen yetersizliği sonucu boğulma) nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceğini aktardı.

Ekvador’daki cezaevlerinde son yıllarda artan çete çatışmaları ve mahkumlar arası şiddet olayları, ölümlerin bir hesaplaşmanın sonucu olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

Ülkede cezaevlerindeki aşırı kalabalık ve yetersiz güvenlik önlemleri, sık sık benzer trajedilere yol açıyor.