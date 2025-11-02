Cezaevi görüşünde dehşet! Mahkum, 4 yaşındaki kızına saldırarak duvara fırlattı

Kuruçay mevkiinde bulunan T Tipi Kapalı Cezaevi'nde meydana gelen olay tüyler ürpertti. Adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklu bulunan Hakan K., boşanma aşamasında olduğu eşi ve 4 yaşındaki çocuğuna dehşeti yaşattı. Açık görüşe geçen ailesine saldıran cani, sinirlenerek 4 yaşındaki kızının üzerine yürüdü. Sözde baba, 4 yaşındaki çocuğunu duvara fırlatarak ağır yaraladı.

ÇOCUK YOĞUN BAKIMDA

İnfaz koruma memurları Hakan K.’ye müdahale ederken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan küçük kız sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

TEK KİŞİLİK HÜCREYE ALINDI

Öte yandan, kızını öldüresiye döven Hakan K. cezaevinde bulunan tek kişilik hücreye konuldu. Hakan K. hakkında cezaevi savcısı tarafından işlem başlatıldı.