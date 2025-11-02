Şüpheli kaza: Kız çocuğu silahı temizlerken kendini vurdu

Adıyaman’da, silahı temizlemeye çalışan 17 yaşındaki kız çocuğu kazara kendini vurarak ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine bağlı Aşağı Nasırlı Köyünde yaşayan 17 yaşında G.B., isimli kız çocuğu iddialara göre evde bulunan silahı temizlemeye çalıştığı esnada kazara kendini vurdu.

Ağır yaralanan G.B., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından önce Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan G.B’nin yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.



Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.