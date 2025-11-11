On yıllık analizin ardından 600 yıllık gemi deniz tabanından çıkarıldı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Güney Kore Ulusal Deniz Mirası Araştırma Enstitüsü (NRIMH), Mado 4 adlı geminin yaklaşık on yıllık analiz sürecinin ardından deniz tabanından çıkarıldığını duyurdu.
Arkeologlar, geminin 2015 yılında ülkenin Güney Chungcheong eyaletindeki Taean kenti açıklarında keşfedilen geminin yanı sıra, ahşap etiketler, pirinç muhafaza kapları, porselen eşyalar ve güzergah bilgilerini içeren ahşap materyaller de buldu.
NRIMH yetkilileri, söz konusu geminin keşfinin Joseon Hanedanlığının bürokrasi, vergi ve taşımalık sistemlerine ait önceki bilgileri teyit eder nitelikte olduğuna işaret etti.
Öte yandan, Mado 4'ten çıkarılan 120'den fazla eserin yer aldığı özel sergi ise "Denizi Aşan Ulusun Gemisi" ismiyle Taean Denizcilik Müzesi'nde ziyarete açıldı.