TGRT Haber
Dünya
 Berrak Arıcan Baş

On yıllık analizin ardından 600 yıllık gemi deniz tabanından çıkarıldı

Güney Kore'de yaklaşık 600 yıl öncesindeki Joseon Hanedanlığı (1392–1910) dönemine ait vergi toplamada kullanılan bir kargo gemisinin kalıntılarını gün yüzüne çıkardı.

On yıllık analizin ardından 600 yıllık gemi deniz tabanından çıkarıldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.11.2025
14:50
|
GÜNCELLEME:
11.11.2025
14:50

Ulusal Deniz Mirası Araştırma Enstitüsü (NRIMH), Mado 4 adlı geminin yaklaşık on yıllık analiz sürecinin ardından deniz tabanından çıkarıldığını duyurdu.

On yıllık analizin ardından 600 yıllık gemi deniz tabanından çıkarıldı

Arkeologlar, geminin 2015 yılında ülkenin Güney Chungcheong eyaletindeki Taean kenti açıklarında keşfedilen geminin yanı sıra, ahşap etiketler, pirinç muhafaza kapları, porselen eşyalar ve güzergah bilgilerini içeren ahşap materyaller de buldu.

On yıllık analizin ardından 600 yıllık gemi deniz tabanından çıkarıldı

GEMİDEN ÇIKAN ESERLER SERGİLENİYOR

NRIMH yetkilileri, söz konusu geminin keşfinin Joseon Hanedanlığının bürokrasi, vergi ve taşımalık sistemlerine ait önceki bilgileri teyit eder nitelikte olduğuna işaret etti.

On yıllık analizin ardından 600 yıllık gemi deniz tabanından çıkarıldı

Öte yandan, Mado 4'ten çıkarılan 120'den fazla eserin yer aldığı özel sergi ise "Denizi Aşan Ulusun Gemisi" ismiyle Taean Denizcilik Müzesi'nde ziyarete açıldı.

ETİKETLER
#güney kore
#arkeoloji
#müze
#Mado 4 Gemisi
#Joseon Hanedanlığı
#Deniz Tarihi
#Antik Eserler
#Dünya
