TGRT Haber
19°
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

iPhone Air 2 için planlar değişti: Apple'dan sürpriz karar

Apple'ın dördüncü telefon stratejisi bir kez daha çıkmaza girdi. Şirketin yeni modeli iPhone Air'in düşük satış performansı nedeniyle iPhone Air 2 modelinin çıkış tarihi ertelendi. Peki iPhone Air 2 ne zaman tanıtılacak?

Murat Makas
11.11.2025
11.11.2025
’ın düşük satış rakamları nedeniyle iPhone Air serisinde beklediği ilgiyi bulamadığı bildirildi. Şirket, tedarikçilerine verdiği siparişleri azaltırken, iPhone Air 2 modelinin planlanan çıkış tarihi de ertelendi. Yeni rapora göre mevcut iPhone Air'in üretimi bu ay sonunda tamamen sonlanacak.

Apple'ın standart iPhone, Pro ve Pro Max modellerinin yanına konumlandırdığı dördüncü model arayışı, daha önce Mini ve Plus serilerinde olduğu gibi iPhone Air ile de hayal kırıklığına uğramış görünüyor.

iPhone Air 2 için planlar değişti: Apple'dan sürpriz karar

IPHONE AIR MODELİ TUTMADI

Sektör kaynaklarından alınan yeni bir rapora göre, Apple başlangıçta iPhone Air 2 modelini iPhone Fold, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max ile birlikte önümüzdeki eylül ayında piyasaya sürmeyi planlıyordu. Ancak The Information sitesinde yer alan bilgiler, yeni iPhone Air’ın piyasaya sürülme tarihinin ertelendiğini ortaya koydu.

Gecikmenin en büyük nedeni olarak, mevcut iPhone Air modelinin beklenenin altında kalan satış performansı gösteriliyor. Bu durum nedeniyle Apple, cihazın tedarikçilerine verdiği siparişleri geri çekti. Hatta Foxconn'daki Air üretiminin ay sonu itibarıyla tamamen durdurulacağı bildirildi.

Apple'ın "standart" iPhone'un, Pro'nun ve Pro Max'in yanında kullanıcıların gerçekten satın almak isteyeceği dördüncü bir modeli bulma konusunda çalışmalarını sürdürmesi gerekiyor. Önümüzdeki yıl iPhone Fold modelinin "şirketin aradığı kan" olabileceği konuşuluyor.

iPhone Air 2 için planlar değişti: Apple'dan sürpriz karar

IPHONE AIR 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Ancak iPhone Air serisinin, daha önce başarısız olan Mini ve Plus modelleri gibi o koltuğu doldurma konusunda pek başarılı olmadığı anlaşılıyor.

Eğer iPhone Air 2 tamamen iptal edilmezse, cihazın muhtemelen iPhone 18 ve iPhone 18e modelleri ile birlikte 2027 yılının ilkbaharında tanıtılması bekleniyor. Daha önceki sızıntılarda, yeni Air modelinin arka tarafına ikinci bir kamera ekleyeceği öne sürülmüştü.

