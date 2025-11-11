Menü Kapat
19°
Editor
Editor
 Ömer Faruk Dogan

iOS 27 özellikleri netleşmeye başladı: iPhone'lara üç büyük yenilik geliyor

Apple, önümüzdeki yılki mobil işletim sistemi iOS 27 üzerinde çalışmaya başladı. Yeni güncelleme ile iPhone kullanıcılarına üç büyük yeni özellik geliyor. İşte detaylar.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
11.11.2025
saat ikonu 11:17
|
GÜNCELLEME:
11.11.2025
saat ikonu 11:17

Apple, önümüzdeki yıl piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni nesil mobil işletim sistemi iOS 27 için önemli geliştirmeleri üzerinde çalışıyor. Şirketin Apple Intelligence platformu için üç ana yeni özelliğin yolda olduğu bildirildi.

Apple'ın yazılımları, iOS 27 ve macOS 27 ile birlikte "Apple Intelligence ve daha geniş yapay zeka stratejisine yönelik büyük güncellemeler" getireceği daha önce gelen bilgiler arasındaydı. Fakat yeni ortaya çıkan detaylar, güncellemelerin kapsamının beklenenden çok daha geniş olduğunu gösteriyor.

Özellikle için beklenen büyük revizyonların iOS 26.4 sürümüyle mart veya nisan aylarında gelmesi beklenirken, iOS 27'nin ise yapay zeka odaklı üç temel yenilikle kullanıcıların karşısına çıkacağı belirtiliyor.

iOS 27 özellikleri netleşmeye başladı: iPhone'lara üç büyük yenilik geliyor

IOS 27, YAPAY ZEKA ÖZELLİKLERİNİ ARTIRACAK

  • Siri görsel yenilenmesi: Sesli asistanın arayüzü, iOS 27 ile baştan aşağı yenilenecek.
  • Yapay zeka destekli web arama aracı: Yeni bir yapay zeka odaklı web arama aracı platforma entegre edilecek.
  • Sağlık yönetimi için yapay zeka ajanı: Sağlık uygulaması revize edilerek, kullanıcıların sağlık durumlarını yönetmelerine yardımcı olacak bir yapay zeka ajanı sunacak.
iOS 27 özellikleri netleşmeye başladı: iPhone'lara üç büyük yenilik geliyor

Yenilikler arasında en çok dikkat çekeni, Sağlık uygulamasına entegre edilecek yapay zeka ajanı. Bloomberg'de yer alan bilgilere göre, şirket Health+ adında yenilenmiş bir servis planlıyor. Bu servis, yapay zeka ajanı sayesinde kullanıcıların sağlık durumlarını yönetmelerine yardımcı olacak.

