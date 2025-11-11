iOS 27 özellikleri netleşmeye başladı: iPhone'lara üç büyük yenilik geliyor

Apple, önümüzdeki yıl piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni nesil mobil işletim sistemi iOS 27 için önemli yapay zeka geliştirmeleri üzerinde çalışıyor. Şirketin Apple Intelligence platformu için üç ana yeni özelliğin yolda olduğu bildirildi.

Apple'ın yazılımları, iOS 27 ve macOS 27 ile birlikte "Apple Intelligence ve daha geniş yapay zeka stratejisine yönelik büyük güncellemeler" getireceği daha önce gelen bilgiler arasındaydı. Fakat yeni ortaya çıkan detaylar, güncellemelerin kapsamının beklenenden çok daha geniş olduğunu gösteriyor.

Özellikle Siri için beklenen büyük revizyonların iOS 26.4 sürümüyle mart veya nisan aylarında gelmesi beklenirken, iOS 27'nin ise yapay zeka odaklı üç temel yenilikle kullanıcıların karşısına çıkacağı belirtiliyor.

IOS 27, YAPAY ZEKA ÖZELLİKLERİNİ ARTIRACAK

Siri görsel yenilenmesi: Sesli asistanın arayüzü, iOS 27 ile baştan aşağı yenilenecek.

Sesli asistanın arayüzü, iOS 27 ile baştan aşağı yenilenecek. Yapay zeka destekli web arama aracı: Yeni bir yapay zeka odaklı web arama aracı platforma entegre edilecek.

Yeni bir yapay zeka odaklı web arama aracı platforma entegre edilecek. Sağlık yönetimi için yapay zeka ajanı: Sağlık uygulaması revize edilerek, kullanıcıların sağlık durumlarını yönetmelerine yardımcı olacak bir yapay zeka ajanı sunacak.

Yenilikler arasında en çok dikkat çekeni, Sağlık uygulamasına entegre edilecek yapay zeka ajanı. Bloomberg'de yer alan bilgilere göre, şirket Health+ adında yenilenmiş bir servis planlıyor. Bu servis, yapay zeka ajanı sayesinde kullanıcıların sağlık durumlarını yönetmelerine yardımcı olacak.