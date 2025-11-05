Menü Kapat
Hava Durumu
16°
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

iOS 26.2 Beta 1 güncellemesi yayınlandı: iPhone'lara yepyeni özellikler geliyor

Apple, iOS 26.1'in hemen ardından iOS 26.2 Beta 1 sürümünü yayınladı ve kilit ekranına saatin görünümünü şeffaflıktan buzlu cama ayarlamaya yarayan "Liquid Glass" kaydırıcısı gibi görsel yenilikler getirdi. İşte iOS 26.2 ile gelen yenilikler.

, iOS 26.1 sürümünün ardından bir sonraki büyük güncellemesi olan iOS 26.2'nin ilk Beta sürümünü geliştiricilerin erişimine açtı. Yeni sürüm, ekran, ve uyku takibi gibi temel özelliklere yepyeni işlevler ve önemli düzenlemeler getiriyor.

IOS 26.2 İLE GELECEK ÖZELLİKLER

Yeni iOS 26.2 Beta 1 ile birlikte iPhone kullanıcı deneyimini daha fazla iyileştiren özellikleri test etmeye başladı. Önceki sürümün yayınlanmasından sadece bir gün sonra gelen güncelleme, özellikle kilit ekranı ve uyku skoru özelliklerinde dikkat çekici yenilikler sunuyor.

KİLİT EKRANINDA "LIQUID GLASS" ETKİSİ

MacRumors'un haberine göre, yeni Beta sürümünün en göze çarpan görsel yeniliklerinden biri, kilit ekranındaki saat görünümü için eklenen Liquid Glass kaydırıcısı oldu.

iOS 26.2 Beta 1 güncellemesi yayınlandı: iPhone'lara yepyeni özellikler geliyor

Kullanıcılar, "Glass" seçeneğini kullanarak saatin görünümünü neredeyse tamamen şeffaf yapabilir veya daha buzlu bir görüntü tercih edebilirler.

iOS 26.2 Beta 1 güncellemesi yayınlandı: iPhone'lara yepyeni özellikler geliyor

Daha opak bir tasarım tercih edenler için Liquid Glass görünümünü tamamen kapatan ayrı bir "Düz (Solid)" düğmesi de mevcut. Saatin renk seçenekleri ise korunmaya devam ediyor.

YENİLENEN UYKU PUANI ARALIKLARI

iOS 26.2 ve watchOS 26.2 ile Apple, bu yılın başlarında tanıttığı uyku puanı özelliğinin aralıklarını güncelledi. Yeni skorlar, insanların bir gece uykudan sonra nasıl hissedebileceklerini daha iyi yansıtıyor.

Yeni uyku puanı aralıkları şu şekilde:

  • Çok Düşük - 0-40 (önceden 0-29)
  • Düşük - 41-60 (önceden 30-49)
  • İyi - 61-80 (önceden 50-69)
  • Yüksek - 81-95 (önceden 70-89)
  • Çok Yüksek - 96-100 (önceden 90-100)
iOS 26.2 Beta 1 güncellemesi yayınlandı: iPhone'lara yepyeni özellikler geliyor

Uyku skoru özelliği, uyku süresi (50 puan), yatma saati (30 puan) ve gece uyanmaları (20 puan) gibi faktörleri hesaba katarak kullanıcının uyku kalitesini 100 üzerinden puanlıyor. "Çok Yüksek" derecesi eskiden "Mükemmel" idi.

AIRPODS İÇİN CANLI ÇEVİRİ AVRUPA BİRLİĞİ'NDE

Apple, iOS 26.2 güncellemesiyle beraber AirPods canlı çeviri özelliğini Avrupa Birliği ülkelerine genişletiyor. Özellik; AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 ve gürültü engelleme özellikli AirPods 4 modelleriyle çalışıyor.

Canlı çeviri özelliği şu an için İngilizce, Fransızca, Almanca, Portekizce, İspanyolca, İtalyanca, Çince (Basitleştirilmiş ve Geleneksel), Japonca ve Korece dillerinde kullanılabiliyor.

iOS 26.2 Beta 1 güncellemesi yayınlandı: iPhone'lara yepyeni özellikler geliyor

ANIMSATICILAR UYGULAMASINA ALARM SEÇENEĞİ

Anımsatıcılar uygulamasına eklenen yeni bir seçenekle, kullanıcılar bir anımsatıcının süresi dolduğunda çalacak bir alarm kurabilecekler. Alarmı, hatırlatıcı oluştururken "acil" seçeneğini etkinleştirerek ayarlayabilirsiniz.

Alarm devreye girdiğinde, erteleme veya durdurma seçenekleri sunuluyor. Bu alarmlar, standart alarmlardan farklı olarak mavi renkte gösteriliyor.

iOS 26.2 Beta 1 güncellemesi yayınlandı: iPhone'lara yepyeni özellikler geliyor

DİĞER ÖNEMLİ GELİŞMELER

Parolalar: Parolalar uygulamasının ayarlar bölümünde, oturum açarken parolaların kaydedilmediği web sitelerini yönetme seçeneği eklendi.

AirDrop: İki kişinin birbirine bir PIN kodu göndererek AirDrop'u sonraki 30 gün boyunca etkinleştirmesine olanak tanıyan bir özellik geliyor. Mevcut durumda kişiler listenizde olmayanlarla AirDrop süresi 10 dakika ile sınırlı.

Hava Durumu: Hava Durumu uygulamasının uyarılarında artık "önümüzdeki cuma" veya "önümüzdeki salı" gibi göreceli zaman ifadeleri destekleniyor.

Uyarılar için flaş: Erişilebilirlik ayarlarındaki 'Uyarılar için flaş' seçeneği, artık ekranın da yanıp sönmesine olanak tanıyor. Daha önce ayar sadece iPhone'un arkasındaki LED ile sınırlıydı.

IOS 26.2 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

iOS 26.2 güncellemesinin 9-16 Aralık tarihleri arasında genel kullanıma sunulması bekleniyor. Şu an itibarıyla yalnızca Apple'ın Beta Programına kayıtlı olan kullanıcılar yeni sürümü yükleyebiliyor.

