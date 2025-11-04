Apple Intelligence hangi modellerde var? Apple'ın yapay zekasını destekleyen iPhone modelleri

Kategoriler
ABD'li teknoloji devi Apple geçtiğimiz aylarda yeni işletim sistemi iOS 26'yı yayınladı. iOS 26'nın yayınlanmasıyla birlikte Apple yeni yapay zekası Apple Intteligence'ı cihazlarına getirdi.
Ancak ilk etapta Apple Intteligence 8 dilde testek sunuyordu. Almanca, Çinçe (basitleştirilmiş), Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece ve Portekizce dil desteği bulunuyordu.
3 Kasım 2025 Pazartesi günü yayınlanan iOS 26.1 güncellemesiyle birlikte ise Apple Intelligence'a Türkçe dil desteği de eklendi. Türkçe dil desteğinin gelmesiyle birlikte kullanıcılar tarafından Apple Intteligence'ın hangi modellerde olduğu araştırılmaya başlandı.
Apple Intteligence donanım yetersizlikleri sebebiyle tüm iPhone modellerinde bulunmuyor. Apple Intteligence açıklanan bilgilere göre sadece iPhone 15 Pro ve üst modellerde bulunuyor.
iPad ve Mac tarafında Apple Intteligence destekleyen cihazlar şöyle:
Apple Intelligence destekleyen bütün iPhone modelleri ise şöyle: