iOS 26.1 güncellemesi yayınlandı: Apple Intelligence resmen Türkçe oldu

Apple eylül ayında çıkan iOS 26 işletim sisteminin ilk büyük güncellemesi olan iOS 26.1 sürümünü kullanıcılarla buluşturdu. iOS 26'nın yayınlanmasından bir aydan fazla süre sonra gelen yeni yazılım, Apple Intelligence için Türkçe dil desteği özelliğini beraberinde getirdi.
iOS 26.1 güncellemesi ile kullanıcılar artık iPhone, iPad ve MacBook'larında yapay zeka özelliklerini Türkçe kullanabilecekler. Aynı zamanda Çince (Geleneksel), Danca, Felemenkçe, Norveççe, Portekizce (Portekiz), İsveççe ve Vietnamca dilleri de sisteme dahil edildi.
En az M1 işlemcili bir iPad veya Mac cihazınız varsa ya da iPhone 15 Pro ve üzeri bir model kullanıyorsanız, Ayarlar uygulamasında bulunan "Apple Intelligence ve Siri" bölümüne girip Apple'ın Yazma Araçları, Genmoji, Image Playground gibi özelliklerini açan yapay zeka platformunu aktifleştirebilirsiniz.
Öte yandan iOS 26.1 güncellemesi sadece dil desteği ile sınırlı kalmadı. iPhone deneyimini iyileştiren birkaç yeni özellik de kullanıma sunuldu:
Apple, çocuklar için güvenli iletişim ve web içeriği filtreleme konusunda önemli bir adım daha attı. Yaşları 13 ile 17 arasındaki mevcut çocuk hesapları (ülke veya bölgeye göre yaş değişebilir) için İletişim Güvenliği ve yetişkin siteleri sınırlandırmaya yönelik Web İçeriği filtreleri varsayılan olarak etkinleştirildi.
iOS 26.1 güncellemesi, iPhone 11 serisi ve sonraki modeller ile ikinci nesil iPhone SE cihazlarıyla uyumlu olacak. Yeni yazılım, Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme adımları izlenerek indirilebilir.