iOS 26.1 güncellemesi yayınlandı: Apple Intelligence resmen Türkçe oldu

Apple eylül ayında çıkan iOS 26 işletim sisteminin ilk büyük güncellemesi olan iOS 26.1 sürümünü kullanıcılarla buluşturdu. iOS 26'nın yayınlanmasından bir aydan fazla süre sonra gelen yeni yazılım, Apple Intelligence için Türkçe dil desteği özelliğini beraberinde getirdi.

APPLE INTELLIGENCE SONUNDA TÜRKÇE OLDU

iOS 26.1 güncellemesi ile kullanıcılar artık iPhone, iPad ve MacBook'larında yapay zeka özelliklerini Türkçe kullanabilecekler. Aynı zamanda Çince (Geleneksel), Danca, Felemenkçe, Norveççe, Portekizce (Portekiz), İsveççe ve Vietnamca dilleri de sisteme dahil edildi.

En az M1 işlemcili bir iPad veya Mac cihazınız varsa ya da iPhone 15 Pro ve üzeri bir model kullanıyorsanız, Ayarlar uygulamasında bulunan "Apple Intelligence ve Siri" bölümüne girip Apple'ın Yazma Araçları, Genmoji, Image Playground gibi özelliklerini açan yapay zeka platformunu aktifleştirebilirsiniz.

IOS 26.1 İLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER

Öte yandan iOS 26.1 güncellemesi sadece dil desteği ile sınırlı kalmadı. iPhone deneyimini iyileştiren birkaç yeni özellik de kullanıma sunuldu:

Liquid Glass saydamlık ayarı: Uygulamalardaki ve bildirimlerdeki Liquid Glass efektinin saydamlığını artırıp azaltmaya yarayan yeni bir seçenek eklendi. Kullanıcılar, "Saydam" ve "Hafif Renkli" seçenekleri arasından seçim yapabilecekler.

Alarm ve sayaç kapatma yöntemi değişti: Alarm ve Sayaçlar için kapatma işlemi artık bir kaydırma hareketi gerektiriyor.

Kilit ekranı kamera kaydırma iptali: Kilit ekranından kamerayı açmak için kullanılan kaydırma hareketini açıp kapatma ayarı getirildi.

AirPods canlı çeviri genişledi: AirPods cihazlar için canlı çeviri özelliği; Basitleştirilmiş ve Geleneksel Çince, Japonca, Korece ve İtalyanca dilleri için de destek sunmaya başladı.

Apple Müzik iyileştirmeleri : Apple Müzik uygulamasındaki mini oynatıcıya, bir sonraki veya önceki parçaya geçmek için kaydırma hareketi eklendi. AirPlay üzerinden AutoMix desteği de kullanıma sunuldu.

Fitness uygulaması: Egzersizleri manuel olarak kaydetme seçeneği direkt olarak Fitness uygulamasına dahil edildi.

Egzersizleri manuel olarak kaydetme seçeneği direkt olarak Fitness uygulamasına dahil edildi. Diğer iyileştirmeler: Düşük bant genişliğinde FaceTime ses kalitesi artırıldı. Ayrıca yerel çekim ile kayıt yaparken harici USB mikrofonlar için gain kontrolü geldi. Yerel çekim dosyaları belirli bir konuma kaydedilebilecek.

Apple, çocuklar için güvenli iletişim ve web içeriği filtreleme konusunda önemli bir adım daha attı. Yaşları 13 ile 17 arasındaki mevcut çocuk hesapları (ülke veya bölgeye göre yaş değişebilir) için İletişim Güvenliği ve yetişkin siteleri sınırlandırmaya yönelik Web İçeriği filtreleri varsayılan olarak etkinleştirildi.

IOS 26.1 GÜNCELLEMESİ NASIL YÜKLENİR?

iOS 26.1 güncellemesi, iPhone 11 serisi ve sonraki modeller ile ikinci nesil iPhone SE cihazlarıyla uyumlu olacak. Yeni yazılım, Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme adımları izlenerek indirilebilir.