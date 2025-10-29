Menü Kapat
12°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Apple'dan tarihi rekor: Piyasa değeri ilk kez 4 trilyon doları gördü

ABD'li teknoloji devi Apple'ın piyasa değeri, hisselerindeki %0,4'lük artışla beraber kısa bir süreliğine ilk kez 4 trilyon doları görerek şirket açısından tarihi bir rekora imza attı.

ABD merkezli devi Apple, hisselerinde yaşanan artışla beraber kısa bir süreliğine de olsa piyasa değerini 4 trilyon dolara taşıdı. Bu, firmayı 4 trilyon doları gören dünyadaki üçüncü şirket konumuna yükseltti.

Şirketin hisseleri ABD'de piyasaların açılmasının ardından kısa sürede yüzde 0,4 artışla 269,87 dolara çıktı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Apple'dan tarihi rekor: Piyasa değeri ilk kez 4 trilyon doları gördü

YÜKSELİŞTE 'IPHONE ETKİSİ'

Böylece şirketin piyasa değeri bir süreliğine 4 trilyon doları aşarken , Nvidia ve 'un ardından bu değeri gören üçüncü şirket oldu.

Şirketin hisseleri Türkiye saati ile 17.30 itibarıyla 268,62 dolardan işlem gördü ve toplam piyasa değeri 3,99 trilyon dolar seviyesine indi.

Apple'dan tarihi rekor: Piyasa değeri ilk kez 4 trilyon doları gördü

Analistler, Apple'ın hisselerindeki son dönemdeki yükselişte, eylül ayında piyasaya sürdüğü en son model akıllı telefonuna olan güçlü talebin etkili olduğunu söyledi.

Şirket, perşembe günü piyasa kapanışının ardından 2025 mali yılının dördüncü çeyreğine dair bilançosunu yayımlayacak.

