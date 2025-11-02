Menü Kapat
Teknoloji
Editor
 Ömer Faruk Dogan

iPhone 18 Pro'nun renk seçenekleri sızdırıldı: Bu iki renk ilk kez geliyor

Apple'ın gelecek yıl piyasaya süreceği iPhone 18 Pro modelleri için yeni renk seçenekleri gündemde. Sektörde tanınan bir sızıntı kaynağı, "kahve" ve "bordo" gibi renklerin gelebileceğini öne sürdü.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
02.11.2025
16:50
|
GÜNCELLEME:
02.11.2025
16:50

Apple, iPhone serisine ekleyeceği yeni renklerle ilgili adımlar atmaya hazırlanıyor. Güvenilir sızıntılarıyla bilinen "Instant Digital" isimli Weibo kullanıcısı, bir sonraki yılın iPhone 18 Pro modellerinin en az bir yeni renk seçeneğiyle gelebileceğini belirtti.

KAHVE VE BORDO IPHONE'LAR İLK KEZ GELİYOR

Daha önceki iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12, iPhone 14 ve iPhone 14 Pro modellerinde lavanta veya mor tonları mevcut olsa da, kahve veya bordo renkli iPhone daha önce hiç piyasaya sürülmedi.

iPhone 18 Pro'nun renk seçenekleri sızdırıldı: Bu iki renk ilk kez geliyor

Yeni kahve renkli iPhone 18 Pro'nun, daha önceki altın renkli iPhone XS'in veya "çöl titanyumu" iPhone 16 Pro'nun yerini alabilecek güçlü bir aday olduğu düşünülüyor.

Sızıntı kaynağı ayrıca, gelecek yıl siyah renkli iPhone 18 Pro modelinin yine olmayacağını sözlerine ekledi. iPhone 17 Pro; gümüş, derin mavi ve kozmik turuncu renk seçenekleriyle sunulmuştu. Cihaz tarihinde ilk defa siyah veya gri seçeneği sunulmamıştı.

IPHONE 18 PRO'NUN BEKLENEN ÖZELLİKLERİ

iPhone 18 Pro modellerinin gelecek yıl sonbaharda tanıtılması bekleniyor. Yeni cihazın teknik özellikleri arasında; TSMC'nin 2nm süreciyle üretilen A20 çip, değişken diyafram açıklığına sahip ana kamera, C2 modem, basitleştirilmiş kamera kontrolü ve benzeri yeniliklerin olması bekleniyor.

