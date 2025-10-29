Menü Kapat
TGRT Haber
12°
Teknoloji
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

iPhone 20 yepyeni bir deneyim sunacak: Fiziksel tuşlar kalkıyor

Apple, iPhone 20 modeliyle birlikte fiziksel tuşları kaldırıp, basınca duyarlı sensörler ve titreşimle geri bildirim sağlayan katı hal tuşlarına geçmeyi planlıyor. Yeni sistem nasıl çalışacak? İşte detaylar.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
29.10.2025
09:38
|
GÜNCELLEME:
29.10.2025
09:43

’ın 2026’da piyasaya süreceği iPhone 18 serisi ve 2027’de gelmesi beklenen 20. yıl dönümü iPhone 20 serisi hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. En son paylaşılan bilgiler ise, cihazların kontrol edilme şeklinde büyük bir değişimin kapıda olduğunu gösteriyor.

Sızıntı kaynağı Setsuna Digital'in Weibo üzerinden aktardığı bilgilere göre, Apple sadece iPhone’lar için değil, tüm ekosistemindeki cihazlar için de klasik, tıklamalı mekanik tuşlardan katı hal kontrol düğmelerine geçiş yapmayı planlıyor.

iPhone 20 yepyeni bir deneyim sunacak: Fiziksel tuşlar kalkıyor

IPHONE 20 İLE FİZİKSEL TUŞLARA VEDA

Kaynağa göre, iPhone 20'nin 2027'de piyasaya çıkmasıyla birlikte Apple, güç tuşu, ses kontrolü, işlev düğmeleri ve kamera kontrol butonu için "katı hal tuşlarını" seri üretime geçirmeyi planlıyor.

iPhone 20 modelinde fiziksel tuşlar olmayacak. Yeni sistem ise kullanıcılara gerçek bir tuş hissi sunacak.

iPhone 20 yepyeni bir deneyim sunacak: Fiziksel tuşlar kalkıyor

Apple'ın bu geçişi aşamalı olarak hayata geçirmesi bekleniyor. İddialara göre 2026'da çıkacak olan iPhone 18 modelinde, kamera kontrol tuşu basitleştirilerek kapasitif katman kaldırılacak ve sadece basınç algılama mekanizması korunacak.

Sonraki modellerde ise haptik geri bildirimi sağlamak için piezoelektrik seramik bileşenlerin kullanılması planlanıyor.

ETİKETLER
#Teknoloji
#apple
#güncelleme
#Iphone 18 Pro Max
#Iphone 20
#Katı Hal Tuşlar
#Haptik Geri Bildirim
#Teknoloji
