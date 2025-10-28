Menü Kapat
X kullanıcılarına kritik uyarı: 'Bunu yapmayanın hesabı kilitlenecek'

Sosyal medya devi X, eski alan adından kurtulma sürecinde sona yaklaşıyor. Fiziksel güvenlik anahtarı ve parola anahtarı (passkey) ile iki faktörlü kimlik doğrulama kullanan kullanıcıların hesaplarının, 10 Kasım'a kadar güncellemelerini yapmamaları halinde kilitleneceği bildirildi.

Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X, geçtiğimiz yıllarda ".com" olan eski alan adını "x.com" olarak değiştirmişti. Şirket artık "twitter.com"un son izlerini de silmeye hazırlanıyor.

X'in resmi @Safety hesabı tarafından yapılan uyarıya göre, iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) için fiziksel güvenlik anahtarı veya parola anahtarı (passkey) kullanan kullanıcıların, kimlik doğrulama yöntemlerini yeniden kaydetmeleri gerekiyor.

X kullanıcılarına kritik uyarı: 'Bunu yapmayanın hesabı kilitlenecek'

GÜNCELLENMEYEN HESAPLAR KİLİTLENECEK

Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu giriş yöntemlerinin 10 Kasım'a kadar güncellenmemesi durumunda, ilgili hesapların güncelleme tamamlanana kadar kilitleneceği belirtildi. Ayrıca terkedilmiş hesapların ise satılabileceği ihtimaline dikkat çekildi.

Hesaplarına anahtar tanımlı olan aktif kullanıcılar bir süredir yaklaşan değişiklikle ilgili bildirimler alıyordu. X Güvenlik ekibinin sürece açıklık getiren paylaşımında, yapılan değişikliğin herhangi bir güvenlik endişesiyle ilgili olmadığı vurgulandı.

Değişikliğin yalnızca Yubikey ve parola anahtarlarını (passkeys) etkilediği, diğer 2FA yöntemleri (doğrulayıcı uygulamalar gibi) üzerinde bir etkisi olmadığı kaydedildi.

Açıklamaya göre, 2FA yöntemi olarak kayıtlı güvenlik anahtarları şu anda twitter.com alan adıyla ilişkilendirilmiş durumda. Güvenlik anahtarının yeniden kaydedilmesi, anahtarları x.com ile ilişkilendirecek ve X, "twitter.com" alan adını tamamen kullanımdan kaldırmış olacak.

X kullanıcılarına kritik uyarı: 'Bunu yapmayanın hesabı kilitlenecek'

NEDEN GÜNCELLEME GEREKİYOR?

Donanım anahtarları ve parola anahtarları gibi kimlik doğrulama yöntemleri, oltalama (phishing) saldırılarına karşı koruma sağlamaları nedeniyle güncellenmesi gerekiyor.

X'in resmi olarak bir yıldan uzun süre önce alan adını değiştirmesine ve ikonik mavi kuş logosunu kullanmayı bırakmasına rağmen, güvenlik ve parola anahtarları eski alan adında kalan son birkaç kalıntı arasında yer alıyor.

