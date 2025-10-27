Menü Kapat
Teknoloji


 Ömer Faruk Dogan

Şarj olmayan Galaxy S25+, kullanıcının elinde ısınıp alev aldı

Güney Kore'deki bir Galaxy S25+ kullanıcısı, şarj sorunu yaşayan cihazının elindeyken aşırı ısındığını, bir sesin ardından telefonu yere attığını ve alev aldığını bildirdi.

Şarj olmayan Galaxy S25+, kullanıcının elinde ısınıp alev aldı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
27.10.2025
17:39
|
GÜNCELLEME:
27.10.2025
17:39

Samsung Topluluk Forumu'nda "Chew ee jan" kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişi, + modelinin şarj olmaması üzerine durumu kontrol ederken telefonun sıcaklığının hızla arttığını belirtti.

Kullanıcı telefondan garip bir ses duyduğunu ve ardından cihazı yere fırlattığını ifade etti. İddiaya göre, yere atılan alev aldı. Yaşanan olay sonrası Servis Merkezi tarafından ön inceleme başlatıldı. Ancak problemin nedeni henüz bilinmiyor.

Şarj olmayan Galaxy S25+, kullanıcının elinde ısınıp alev aldı

BELİRSİZLİKLER GÜNDEMDE

Cihazın şarj edilme şekli, kullanılan şarj aleti, bataryanın daha önce değiştirilip değiştirilmediği gibi kritik detaylar henüz netlik kazanmadı. Bu detayların her biri, olayın yorumlanması ve Samsung’un atacağı adımlar açısından önemli sonuçlar doğurabilir.

Samsung akıllı telefonlarında yaşanan her türlü yanma olayı hemen Galaxy Note 7 faciasıyla eşleştiriliyor. Bilindiği gibi Note 7'de üretim hatasından kaynaklanan batarya sorunları, cihazların aşırı ısınmasına, alev almasına ve patlamasına neden olmuştu. Yaşanan kriz, uçuş yasaklarına ve ardından büyük bir geri çağırma operasyonuna yol açmıştı.

Mevcut bilgilere göre, Galaxy S25+ serisinde şimdilik sistemik bir hatanın olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmuyor.

ETİKETLER
#akıllı telefon
#samsung
#galaxy s25
#Telefon Yangını
#Batarya Güvenliği
#Aşırı ısınma
#Teknoloji
