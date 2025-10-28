Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Robot süpürge evi gözetlerken yakalandı: Her anınızı kaydedip Çin'e gönderiyormuş

Bilgisayar programcısı Harishankar Narayanan, Çin malı bir akıllı robot süpürgesinin evinin 3D haritası dahil olmak üzere özel verileri sürekli olarak üreticiye gönderdiğini keşfetti. Veri akışını engellediğinde süpürge, üretici tarafından uzaktan gönderilen bir "öldürme komutu" ile kullanılamaz hale getirildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
28.10.2025
saat ikonu 16:34
|
GÜNCELLEME:
28.10.2025
saat ikonu 16:34

Harishankar Narayanan isimli bilgisayar mühendisi, blogunda yaptığı paylaşım ile teknoloji dünyasında şok etkisi yapan bir durumu ortaya çıkardı. Yaklaşık bir yıldır kullandığı 300 dolarlık Çinli iLife A11 model akıllı robot süpürgenin, evinden sürekli olarak özel verileri dışarıya aktardığını keşfetti.

SÜPÜRGE, SÜREKLİ OLARAK ÜRETİCİYE VERİ AKTARIYORDU

"Biraz paranoyak biriyim, iyi türden bir paranoyak" diye yazan Narayanan, "Akıllı denilen herhangi bir cihazda yaptığım gibi, robot süpürgenin de ağ trafiğini izlemeye karar verdim" cümlesini kurdu. Yaptığı incelemede, süpürgenin dünyanın öbür ucundaki sunuculara sürekli bir veri akışı gönderdiğini fark etti.

Programcı, bu akışın günlükler (loglar) ve telemetri verileri içerdiğini, paylaşmaya asla izin vermediği bilgilerin üreticiye iletildiğini belirterek, "İşte ilk hatamı orada yaptım: Veri akışını durdurmaya karar verdim" ifadelerini kullandı.

Robot süpürge evi gözetlerken yakalandı: Her anınızı kaydedip Çin'e gönderiyormuş

VERİ AKIŞINI KESMENİN CEZASI: UZAKTAN KİLİTLENME

Narayanan, aygıtın veri paylaşmasını engellediğini ancak yazılımı güncellemeleri gibi diğer ağ trafiğini normal şekilde açık tuttuğunu söyledi. Bunun üzerine süpürge birkaç gün temizlik yapmaya devam ettikten sonra çalışmaz oldu.

Robot süpürgesini defalarca servise gönderen, her seferinde "Burada mükemmel çalışıyor, efendim" cevabını alan kullanıcı, cihazın birkaç gün çalışıp tekrar bozulduğunu anlattı. Bir süre sonraysa garanti süresinin dolduğu gerekçesiyle servis merkezi onarımı reddetti.

Robot süpürge evi gözetlerken yakalandı: Her anınızı kaydedip Çin'e gönderiyormuş

KİLİTLENME NEDENİ DEŞİFRE EDİLDİ: KÖK ERİŞİMİ AÇIK

Cevapları bulmak için süpürgeyi parçalarına ayıran Narayanan, tersine mühendislik sürecinden sonra korkunç bir şey keşfetti: Uygulama yükleme ve hata ayıklama programı olan Android Debug Bridge (ADB), "açık" durumdaydı.

"Saniyeler içinde tam kök erişimi elde ettim" diyen programcı, sisteme bağlandığında ise daha büyük bir sürprizle karşılaştı: Aygıt, evinin 3 boyutlu haritasını oluşturmak için tasarlanmış açık kaynaklı bir program olan Google Cartographer'ı çalıştırıyordu ve bu verileri ana şirketine geri iletiyordu.

Daha da önemlisi, Narayanan süpürgenin tam olarak çalışmayı bıraktığı ana damgalanmış, şirketten cihaza gönderilen şüpheli bir kod satırı buldu. "Biri ya da bir şey, uzaktan bir öldürme komutu vermişti" diye yazdı.

Robot süpürge evi gözetlerken yakalandı: Her anınızı kaydedip Çin'e gönderiyormuş

Kilitlenmeye neden olan kodu tersine çevirip cihazı yeniden başlattığında, süpürge anında çalışmaya başladı. Narayanan, "şirketin veri toplamasını engellediği için cihazını uzaktan kalıcı olarak devre dışı bırakma gücüne sahip olduğunu ve bu gücü kendisine karşı kullandığını" belirterek durumu özetledi.

Narayanan, "Evlerimiz, neredeyse hiç tanımadığımız şirketlere bağlı kameralar, mikrofonlar ve mobil sensörlerle dolu ve bunların hepsi tek bir kod satırı ile silaha dönüştürülebilir" uyarısında bulundu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
600 bin kişiyi işten çıkartıp robot alacaklar
ETİKETLER
#robotik
#güvenlik
#Akıllı Ev
#Veri Kötüye Kullanımı
#İnternet Of Things
#Ilife A11
#Google Cartographer
#Akıllı Cihaz Güvenliği
#Veri Sızdırma
#Ilife A11
#Robot Süpürge
#Teknoloji Güvenliği
#Uzaktan Kontrol
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.