iOS 26.2 ne zaman gelecek? iOS 26.2 ile gelecek yeni özelliklerin listesi

Apple, iOS 26 işletim sistemiyle birlikte AirPods'lara canlı çeviri özelliğini eklemişti. Ancak özellik Avrupa Birliği'ne yasalardan dolayı getirilmemişti. Şimdi ise Apple iOS 26.2 sürümüyle birlikte AirPods canlı çeviri özelliğini diğer ülkelere de getirmeye hazırlanıyor.

Kullanıcılar tarafından heyecanla beklenen iOS 26.2 ne zaman geleceği merak ediliyor.

İOS 26.2 NE ZAMAN GELECEK?

Apple tarafından bu hafta içerisinde iOS 26.2'nin beta sürümü yayınlanacak. iOS 26.2'nin cihazlara ise Aralık ayının 2. haftasında getirilmesi bekleniyor. Apple iOS 26.1 güncellemesini 4 Kasım 2025 tarihinde yayınladı. Bu kapsamda iOS 26.2 sürümünün de 9 Aralık tarihinde yayınlanacağı tahmin ediliyor.

İOS 26.2 İLE GELECEK YENİ ÖZELLİKLER

iOS 26.2 güncellemesiyle birlikte AirPods canlı çeviri özelliği Avrupa Birliği ülkelerine getirilecek. Canlı çeviri özelliği ANC özellikli AirPords 4, AirPods 3 ve AirPods Pro 2 modellerinde çalışıyor.

Özellik şu an yalnızca İngilizce, Fransızca, Almanca, Portekizce, İspanyolca, Çince, Japonca ve Korece dillerini destekliyor. İlerleyen güncellemelerde özelliğin Türkçe desteklemesi de bekleniyor.

AirPods canlı çeviri özelliğinin yanı sıra "Anımsatıcılar" uygulamasına da yeni hatırlatma zamanı geldiğinde alarm çalmasını sağlayacak bir ekleme yapılıyor.

Kilit ekranında ise tasarımsal olarak yapılabilen değişiklikler arttırılacak. iOS 26.2 ile birlikte kilit ekranındaki saati Liquid Glass efektiyle özelleştirme imkanı verilecek.