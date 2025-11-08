Hem performanslı hem kamerası iyi telefon modelleri belli oldu! O marka iPhone ve Samsung’a adeta meydan okuyor

BİR TELEFONU "GÜÇLÜ" YAPAN NEDİR?

Bir akıllı telefonun performansını belirleyen, sadece işlemcinin saat hızı değildir. Bu, bir dizi donanım ve yazılım unsurunun uyum içinde çalışmasıyla gerçekleşir:

İşlemci Mimarisi: Apple'ın A serisi çipleri veya Qualcomm'un Snapdragon en yeni nesil çipleri gibi güçlü ve verimli çip setleri.

RAM ve Depolama Hızı: Yüksek hızlı RAM (genellikle 16 GB veya üzeri) ve hızlı UFS 4.0 gibi depolama teknolojileri, uygulamaların açılma hızını ve çoklu görev performansını artırır.

Soğutma Sistemi: Yoğun oyunlar veya AI işlemleri sırasında telefonun performansını düşüren ısınmayı engelleyen gelişmiş soğutma mekanizmaları.

Yazılım Optimizasyonu: İşletim sistemi (iOS veya Android) ile donanımın ne kadar iyi optimize edildiği.