19°
 | Hüseyin Bahcivan

Sultangazi su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek? 11 Kasım Beyoğlu, Eyüpsultan, Fatih ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor

İstanbul'un Sultangazi, Beyoğlu, Eyüpsultan ve Fatih ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Öğlen saatlerinde başlayan Sultangazi su kesintisi ne zaman, saat kaçta biteceği ise gündem oldu. İSKİ su kesintisi listesini paylaştı.

Sultangazi su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek? 11 Kasım Beyoğlu, Eyüpsultan, Fatih ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor
11.11.2025
14:46
11.11.2025
14:46

Bugün (11 Kasım 2025 Salı) 'un dört ilçesinde yaşanıyor. Arıza kaynaklı yaşanan su kesintileriyle ilgili İSKİ açıklama yaptı. Vatandaşlar tarafından su kesintisi ne zaman, saat kaçta biteceği merak ediliyor.

Sultangazi su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek? 11 Kasım Beyoğlu, Eyüpsultan, Fatih ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor

SULTANGAZİ SU KESİNTİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK 11 KASIM?

İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre Sultangazi ilçesinin 50. Yıl, Sultançiftliği, Uğur Mumcu mahallelerinde saat 12.00'de arıza kaynaklı su kesintisi meydana geldi.

İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası yaşandığı belirtildi. Arızanın saat 15.00'te giderilmesi ve bölgeye tekrardan suların verilmesi bekleniyor.

Sultangazi su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek? 11 Kasım Beyoğlu, Eyüpsultan, Fatih ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor

BEYOĞLU, EYÜPSULTAN, FATİH SU KESİNTİSİ 11 KASIM

İstanbul'un ilçesine bağlı olan Sütlüce ve Örnektepe mahallesinde de su kesintisi yaşanıyor. İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle yaşanan su kesintisinin saat 15.00'de sona ermesi tahmin ediliyor.

Eyüpsuıltan ilçesinin ise Çırçır Mahallesi'ni etkileyen arıza meydana geldi. Saat 12.40'ta başlayan su kesintisinin 15.00'te ise sona ereceği belirtildi.

ilçesinin ise Ayvansaray Mahallesi'nde su kesintisi yaşanıyor. İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle şebeke hattında vana değişimi yapılıyor. İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre su kesintisinin saay 17.00'de sona ermesi bekleniyor.

