Batı Karadeniz'de sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerinde Batı Karadeniz'de görülecek yağışların yarın akşam saatlerine kadar Zonguldak, Düzce ve Bartın'da kuvvetli olması bekleniyor.

Düzce Valiliği, sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada "Yapılan son değerlendirmelere göre bugün (Salı) akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'de görülecek olan yağışların yarın (Çarşamba) akşam saatlerine kadar Zonguldak, Düzce ve Bartın'da kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden oluşabilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Yağışın, 11 Kasım 2025 saat 18.00 ile 12 Kasım 2025 saat 18.00 arasında etkili olması bekleniyor.

