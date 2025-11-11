Menü Kapat
TGRT Haber
19°
 Safa Keser

Yeşil Vadi Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Orhan, “26 yıllık Trakya tecrübemiz TOKİ projeleriyle örtüşüyor”

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ’nin Türkiye genelinde vatandaşların kolay koşullarla ev sahibi olmasını hedefleyen ‘100 Yılın Konut Projesi’ni Yeşil Vadi Arsa & Gayrimenkul olarak bizde destekliyoruz. Bu kapsamda TOKİ, yeni konut yatırımları için Trakya bölgesini öncelikli alanlar arasına aldı. Bu gelişme, 26 yıldır Trakya’da faaliyet gösteren bizim için ayrı bir anlam taşıyor. Çünkü TOKİ’nin inşaat planı yaptığı bölgelerin birçoğu, bizim yıllardır yatırım yaptığımız ilçe ve mahallelerle birebir örtüşüyor.

Yeşil Vadi Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Orhan, “26 yıllık Trakya tecrübemiz TOKİ projeleriyle örtüşüyor”
11.11.2025
11.11.2025
26 YILDIR ’DAYIZ

Yeşil Vadi Arsa & olarak 1999 yılından bu yana Trakya’nın potansiyeline inanıyoruz. Yatırımcılarımızı hep gelişim akslarının olduğu, geleceğin şehirleşme planlarına yakın bölgelere yönlendirdik. Bugün gelinen noktada, bakanlığın bu bölgeleri tercih etmesi, vizyoner yatırımcılarımızın doğru yerde, doğru zamanda olduklarını gösteriyor.

Yeşil Vadi Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Orhan, “26 yıllık Trakya tecrübemiz TOKİ projeleriyle örtüşüyor”

100 bin konutun yapılacağı İstanbul ’de bundan payına düşeni alacaktır. Portföyümüzde bulunan Silivri Deniz, Ortaköy-Selimpaşa arsalarımızın yanı sıra Silivri’de Yeşil İnci markasıyla 2 Etaptan oluşan 94 Villa yaptık. Yaşamın başladığı bu villalarımıza yoğun talep gelince 3. Etabın yapımına kısa zamanda start vereceğiz ve Silivri’yi taşın zarafetini yansıtan “Taş Ev” projemizle taçlandıracağız.

Yeşil Vadi Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Orhan, “26 yıllık Trakya tecrübemiz TOKİ projeleriyle örtüşüyor”

Tekirdağ’a gelecek olursak ’nin konut yapacağı; Çerkezköy, Çorlu, Ergene, Kapaklı, Şarköy, Saray ve Muratlı’da geliştirdiğimiz arsa projelerimize yatırımcılarımız büyük ilgi gösterdi ve yaşam alanları için birçoğuna yatay mimariye sahip az katlı konutlar yaptı. Kırklareli’nde yine Merkez başta olmak üzere Babaeski, Lüleburgaz, Demirköy-İğneada, Pınarhisar, Kofçaz ile Pehlivanköy ilçe, belde ve köy merkezlerinde arsa projeleri geliştirdik. Vatandaşlarımız bu arsalarına villa, taş ev ve ahşap ev yaparak doğayla bütünleşik bir hayata merhaba dediler.

Bu ilimize komşu serhat şehrimiz Edirne’de Merkezle birlikte Süloğlu, Uzunköprü, Havsa ve İpsala ilçelerinde arsa projeleri geliştirerek vatandaşlarımızı en değerli bölgelerde arsa sahibi yaptık. Şimdilerde bu arsa projelerimizin üzerinde yüksek standartlarda yaşam sunan lüks villalar, ahşap evler ve taş evler bulunuyor. Yatırımcılarımızın gönlünde 26 yıldır güven tesis ederek 50 bine yaklaşan müşteri portföyümüze her gün yeni müşteriler eklenerek Yeşil Vadi Ailemiz hızla büyüyor. Biz Trakya bölgesinde dün olduğu gibi, bugün de yarın da imarlı, ifrazlı, müstakil tapulu arsalar üretmeye devam edeceğiz.

TRAKYA’DA YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

TOKİ’nin projeleriyle birlikte, Trakya’nın birçok ilçesi altyapı, ulaşım ve sosyal donatı açısından hızlı bir dönüşüm sürecine girecek. Bu da bölgedeki arsaların değer artışını hızlandıracak. Bizim portföyümüzde yer alan projeler, bu dönüşüm alanlarının çevresinde konumlanıyor. Yani “100 yılın konut projesi”, bizim 26 yıllık emeğimizin ve öngörümüzün bir anlamda devlet tarafından da tescillenmesi demek.

YARIN İNŞA EDİLİRKEN, SİZ BUGÜN YATIRIMINIZI YAPIN

Trakya, artık sadece bugünün değil, geleceğin de en stratejik bölgesi. TOKİ projeleriyle birlikte artacak olan talep ve altyapı yatırımları, bölgeyi yatırım açısından Türkiye’nin yeni cazibe merkezine dönüştürecek. Siz de bu dönüşümün bir parçası olun. Trakya’daki arsa projelerimizi inceleyin, geleceğinizi bugünden şekillendirin.”

