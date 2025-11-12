Gül Sunal trafikte İzzet Günay ile karşılaştı1 Duygusal diyaloğa yorum yağdı

Türk sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal'ın doğum günü için kabristana doğru yola çıkan Gül Sunal, yolda usta oyuncu İzzet Günay ile karşılaştı. İkili arasındaki duygusal diyaloğu ise Gül Sunal paylaştı.

GÜL SUNAL TRAFİKTE İZZET GÜNAY İLE KARŞILAŞTIĞI ANLARI PAYLAŞTI

Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, sosyal medyada yaptığı paylaşımla duygulandırdı. Sunal, trafik ışıklarında usta oyuncu İzzet Günay'la karşılaştığı anı anlatarak, "Sözleşsek olmazdı" notuyla paylaştı.

Paylaşımında, aralarında geçen kısa diyalogu da sosyal medyadan paylaşan Gül Sunal, "İzzet Günay: Nereye gidiyorsun? Gül Sunal: Kemal'in doğum gününe gidiyorum, bugün doğum günü. İzzet Günay: Bizim de dualarımızı eksik etme. Gül Sunal: Sizi eksik etmem, öpüyorum İzzet abicim." sözleriyle duygulandırdı.

YEŞİLÇAM YILDIZLARININ DUYGUSAL SÖZLERİNE YORUM YAĞDI

Gül Sunal'ın paylaşımında İzzet Günay'ın son halini de paylaşması dikkat çekti. İki ünlü ismin videosu kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.