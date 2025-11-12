Menü Kapat
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
14°
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Gül Sunal trafikte İzzet Günay ile karşılaştı1 Duygusal diyaloğa yorum yağdı

Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, merhum sanatçının doğum gününde kabristana giderken yolda Yeşilçam'ın usta oyuncusu İzzet Günay ile karşılaştı. Gül Sunal ile İzzet Günay'ın diyaloğuna ise yorum yağdı.

Türk sinemasının unutulmaz ismi 'ın için kabristana doğru yola çıkan Gül Sunal, yolda usta oyuncu İzzet Günay ile karşılaştı. İkili arasındaki duygusal diyaloğu ise Gül Sunal paylaştı.

GÜL SUNAL TRAFİKTE İZZET GÜNAY İLE KARŞILAŞTIĞI ANLARI PAYLAŞTI

Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, sosyal medyada yaptığı paylaşımla duygulandırdı. Sunal, trafik ışıklarında usta oyuncu İzzet Günay'la karşılaştığı anı anlatarak, "Sözleşsek olmazdı" notuyla paylaştı.

Gül Sunal trafikte İzzet Günay ile karşılaştı1 Duygusal diyaloğa yorum yağdı

Paylaşımında, aralarında geçen kısa diyalogu da sosyal medyadan paylaşan Gül Sunal, "İzzet Günay: Nereye gidiyorsun? Gül Sunal: Kemal'in doğum gününe gidiyorum, bugün doğum günü. İzzet Günay: Bizim de dualarımızı eksik etme. Gül Sunal: Sizi eksik etmem, öpüyorum İzzet abicim." sözleriyle duygulandırdı.

Gül Sunal trafikte İzzet Günay ile karşılaştı1 Duygusal diyaloğa yorum yağdı

YEŞİLÇAM YILDIZLARININ DUYGUSAL SÖZLERİNE YORUM YAĞDI

Gül Sunal'ın paylaşımında İzzet Günay'ın son halini de paylaşması dikkat çekti. İki ünlü ismin videosu kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Gül Sunal trafikte İzzet Günay ile karşılaştı1 Duygusal diyaloğa yorum yağdı
Sıkça Sorulan Sorular

İZZET GÜNAY KAÇ YAŞINDA?
21 Ağustos 1934 doğumlu İzzet Günay, İstanbul Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde teknik ressam olarak çalıştı. İlk olarak "Kara Ağaçlar Altında" adlı oyunda ufak bir rolde sahneye çıkarak profesyonel oyunculuğa başladı. Daha sonra: "Sokak Kızı İrma", "Pasifik Şarkısı", "Zafer Madalyası" ve daha birçok oyunda 1957-1963 yılları arası rol aldı.
ETİKETLER
#doğum günü
#kemal sunal
#türk sineması
#Gül Sunal
#İzzet Günay
#Magazin
